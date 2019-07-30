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РИА Новости

Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной

00:56
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПолиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019
ЛОНДОН, 30 июл – РИА Новости. МИД Великобритании необъективно оценил ситуацию с несогласованной акцией, прошедшей в минувшие выходные в Москве, заявило посольство России в Лондоне.
Форин-офис в воскресенье выразил обеспокоенность "задержанием с применением силы тысячи протестующих на митинге в Москве", призвав российские власти соблюдать международное соглашение по правам человека. При этом МИД Великобритании не публиковал заявлений с критикой в связи с действиями полиции, использовавшей слезоточивый газ и водометы против участников многочисленных акций "желтых жилетов" во Франции или антииммигрантских маршей в Германии. В самом Соединенном Королевстве в последние годы не происходило разгонов протестующих.
По мнению посольства России в Великобритании, Форин-офис "не пытался объективно оценить ситуацию" с акцией в Москве.
"В связи с этим хотелось бы отметить, что митинг в центре Москвы был незаконным. Задержанные в его ходе люди совершили ряд правонарушений. Мы также хотели бы напомнить властям Великобритании, что все граждане без исключения равны перед законом", - сообщили в посольстве журналистам.
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
28 июля, 15:25
Более половины задержанных на незаконной акции в Москве — иногородние

Незаконная акция оппозиции

В минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошел митинг, который не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей.
Полиция сообщала, что на незаконной акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения. Как передавали корреспонденты РИА Новости с места событий, во время несанкционированной акции ее участники распылили перцовый газ из баллончика в сторону правоохранителей, в полицейских также бросили металлическую урну и бутылки с водой. Позже Росгвардия сообщила, что от перцового газа пострадали два ее сотрудника, они "получили ожоги глаз". Накануне акции о ее незаконности и ответственности за организацию, призывы и участие в ней предупреждали прокуратура, полиция и мэр Москвы Сергей Собянин.

Практика разгона протестов в Европе

Во Франции правоохранительные органы часто применяют слезоточивый газ, дубинки и водометы в отношении демонстрантов, нарушающих общественный порядок на массовых акциях. В разгар протестов "желтых жилетов" в декабре прошлого года число задержанных по всей Франции составило около 1,4 тысячи человек.
Полиция ФРГ тоже применяет для борьбы с незаконными уличными акциями водометы и слезоточивый газ. Так, в ходе саммита G20 в Гамбурге летом 2017 года группы протестующих в течение трех суток участвовали в столкновениях с полицией, поджигали машины, бросали бутылки и камни в полицейских и грабили магазины, 476 правоохранителей получили ранения. В результате незаконных акций были задержаны более 200 человек.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
27 июля, 19:58
В ходе несанкционированной акции в Москве пострадали двое росгвардейцев
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