Поклонники Энтони Хопкинса прокомментировали видео, где он играет на рояле

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Поклонников Энтони Хопкинса впечатлила его игра на рояле, снятая на видео, которым он поделился в Твиттере, сообщает Huffington Post.
Thank you Thomas Aquinas College.#SantaPaula #California— Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) 27 июля 2019 г.
📸: @juanmiguel_pfa pic.twitter.com/pCvCJdqTl0
В выложенном ролике 81-летний актер импровизирует. На поклонников игра звезды "Молчания ягнят" произвела большое впечатление: "Сколько талантов может иметь один человек?", "Это абсолютная легенда".
Хопкинс также сочиняет музыку. Он автор вальса And The Waltz Goes On, который впервые исполнил Андре Рье и его оркестр в Вене в 2011 году в присутствии автора.
Он написал саундтреки к трем фильмам, которые сам снял: "Дилан Томас: Возвращение домой" (1990), "Август" (1996) и "Вихрь" (2007).