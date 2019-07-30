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РИА Новости
Культура

Поклонники Энтони Хопкинса прокомментировали видео, где он играет на рояле

Вчера, 10:38
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© Дистрибьютор "Top Film Distribution"Кадр из фильма "Калейдоскоп любви"
Кадр из фильма Калейдоскоп любви
© Дистрибьютор "Top Film Distribution"
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Поклонников Энтони Хопкинса впечатлила его игра на рояле, снятая на видео, которым он поделился в Твиттере, сообщает Huffington Post.
В выложенном ролике 81-летний актер импровизирует. На поклонников игра звезды "Молчания ягнят" произвела большое впечатление: "Сколько талантов может иметь один человек?", "Это абсолютная легенда".
Хопкинс также сочиняет музыку. Он автор вальса And The Waltz Goes On, который впервые исполнил Андре Рье и его оркестр в Вене в 2011 году в присутствии автора.
Он написал саундтреки к трем фильмам, которые сам снял: "Дилан Томас: Возвращение домой" (1990), "Август" (1996) и "Вихрь" (2007).
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