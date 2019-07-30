Поклонники Энтони Хопкинса прокомментировали видео, где он играет на рояле

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Поклонников Энтони Хопкинса впечатлила его игра на рояле, снятая на видео, которым он поделился в Твиттере, . Поклонников Энтони Хопкинса впечатлила его игра на рояле, снятая на видео, которым он поделился в Твиттере, сообщает Huffington Post.

В выложенном ролике 81-летний актер импровизирует. На поклонников игра звезды "Молчания ягнят" произвела большое впечатление: "Сколько талантов может иметь один человек?", "Это абсолютная легенда".

Хопкинс также сочиняет музыку. Он автор вальса And The Waltz Goes On, который впервые исполнил Андре Рье и его оркестр в Вене в 2011 году в присутствии автора.