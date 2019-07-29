Подмосковье получило 4 млрд рублей на восстановление воинских захоронений

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Порядка 4 миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета на восстановление 300 воинских захоронений на территории Московской области. Об этом сообщил телеканал Порядка 4 миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета на восстановление 300 воинских захоронений на территории Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" . В общей сложности по программе "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы" планируется привлечь свыше 5 миллиардов рублей.

В рамках программы будет восстановлено свыше 9,5 тысячи воинских захоронений, установлено более 6 тысяч памятных знаков, нанесено около 250 тысяч имен на мемориальные сооружения воинских захоронений.

"Следующий, 2020 год объявлен президентом Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Считаю, что в этот юбилейный год особенно важно отдать дань памяти тем, кто пожертвовал жизнью ради Великой Победы", – заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.