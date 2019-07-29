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РИА Новости
Новости Подмосковья

Подмосковье получило 4 млрд рублей на восстановление воинских захоронений

Вчера, 20:25
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© РИА Новости / Максим БогодвидВечный огонь на одном из мемориальных комплексов Великой Отечественной войны
Вечный огонь на одном из мемориальных комплексов Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Порядка 4 миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета на восстановление 300 воинских захоронений на территории Московской области. Об этом сообщил телеканал "360". В общей сложности по программе "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы" планируется привлечь свыше 5 миллиардов рублей.
В рамках программы будет восстановлено свыше 9,5 тысячи воинских захоронений, установлено более 6 тысяч памятных знаков, нанесено около 250 тысяч имен на мемориальные сооружения воинских захоронений.
"Следующий, 2020 год объявлен президентом Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Считаю, что в этот юбилейный год особенно важно отдать дань памяти тем, кто пожертвовал жизнью ради Великой Победы", – заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
Он добавил, что Подмосковье внесло весомый вклад в Победу. При этом ключевое значение здесь имеет победа под Москвой зимой 1941 года. Всего на территории Московской области насчитывается более 1300 братских захоронений, мемориалов и памятников.
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Новости ПодмосковьяИгорь БрынцаловМосковская область
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