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РИА Новости
Новости Подмосковья

Воробьев навестил детей из семей, пострадавших от паводка в Приангарье

Вчера, 20:23
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© Пресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с детьми из пострадавших от наводнения районов Иркутской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с детьми из пострадавших от наводнения районов Иркутской области
© Пресс-служба Губернатора Московской области
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и полпред президента России в ЦФО Игорь Щеголев навестили ребят, отдыхающих в лагере "Осташево" под Волоколамском. Здесь набираются сил 160 детей из Иркутской области, чьи семьи пострадали от наводнения. Об этом сообщил телеканал "360".
"Эти дети попали в очень непростую жизненную ситуацию, как и их родители. Вы знаете, что многое сейчас делается, чтобы помочь им как можно скорее эту ситуацию преодолеть, как можно скорее восстановить жилье, социальные учреждения, чтобы они могли пойти учиться", — заявил Игорь Щеголев.
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Щеголев и Воробьев осмотрели жилые корпуса лагеря, побывали в столовой. Глава Подмосковья отметил, что для юных гостей из Иркутской области в регионе подготовят специальные наборы в обратный путь, так как детям предстоит провести в дороге больше трех суток.
"Мы приготовим специальные наборы, которые позволят им чувствовать себя комфортно в поезде. Очень дружные ребята, очень искренние", — сказал Андрей Воробьев.
Также Щеголев и Воробьев подарили гостям области рюкзаки со школьными принадлежностями. Для отдыхающих в лагере под Волоколамском организовали кинозал. Также ребят ждет поездка в зоопарк.
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Новости ПодмосковьяПаводок в Иркутской областиАндрей ВоробьевИгорь ЩеголевМосковская область
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