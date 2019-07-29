Воробьев навестил детей из семей, пострадавших от паводка в Приангарье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с детьми из пострадавших от наводнения районов Иркутской области

© Пресс-служба Губернатора Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с детьми из пострадавших от наводнения районов Иркутской области

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и полпред президента России в ЦФО Игорь Щеголев навестили ребят, отдыхающих в лагере "Осташево" под Волоколамском. Здесь набираются сил 160 детей из Иркутской области, чьи семьи пострадали от наводнения. Об этом сообщил телеканал Губернатор Московской области Андрей Воробьев и полпред президента России в ЦФО Игорь Щеголев навестили ребят, отдыхающих в лагере "Осташево" под Волоколамском. Здесь набираются сил 160 детей из Иркутской области, чьи семьи пострадали от наводнения. Об этом сообщил телеканал "360"

"Эти дети попали в очень непростую жизненную ситуацию, как и их родители. Вы знаете, что многое сейчас делается, чтобы помочь им как можно скорее эту ситуацию преодолеть, как можно скорее восстановить жилье, социальные учреждения, чтобы они могли пойти учиться", — заявил Игорь Щеголев.

Щеголев и Воробьев осмотрели жилые корпуса лагеря, побывали в столовой. Глава Подмосковья отметил, что для юных гостей из Иркутской области в регионе подготовят специальные наборы в обратный путь, так как детям предстоит провести в дороге больше трех суток.

"Мы приготовим специальные наборы, которые позволят им чувствовать себя комфортно в поезде. Очень дружные ребята, очень искренние", — сказал Андрей Воробьев.