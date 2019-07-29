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РИА Новости

Росгвардия доставила пострадавшим от паводка в Приангарье 12 тонн гумпомощи

Вчера, 20:09
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© РИА НовостиРосгвардия организовала 9 стационарных пунктов раздачи воды в Иркутской области
Росгвардия организовала 9 стационарных пунктов раздачи воды в Иркутской области
© РИА Новости
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Росгвардия доставила пострадавшим от паводка жителям Нижнеудинска Иркутской области еду, вещи первой необходимости и бытовую химию, сообщает пресс-служба Росгвардии.
"Росгвардейцы доставили более 12 тонн гуманитарной помощи из Красноярска в город Нижнеудинск. Продукты питания, вода, бытовая химия, одежда, вещи первой необходимости, детские велосипеды и коляски были собраны и отправлены сотрудниками и военнослужащими Росгвардии жителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что военные и росгвардейцы помогли пострадавшим разместиться во временных пунктах. Подчеркивается, что помощь от Росгвардии получили 445 человек, из них 117 дети.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В субботу, 27 июля, власти области сообщили, что за сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков.
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