Росгвардия доставила пострадавшим от паводка в Приангарье 12 тонн гумпомощи

"Росгвардейцы доставили более 12 тонн гуманитарной помощи из Красноярска в город Нижнеудинск. Продукты питания, вода, бытовая химия, одежда, вещи первой необходимости, детские велосипеды и коляски были собраны и отправлены сотрудниками и военнослужащими Росгвардии жителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что военные и росгвардейцы помогли пострадавшим разместиться во временных пунктах. Подчеркивается, что помощь от Росгвардии получили 445 человек, из них 117 дети.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В субботу, 27 июля, власти области сообщили, что за сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков.