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РИА Новости

Лавров встретился с председателем 73-й сессии Генассамблеи ООН

Вчера, 20:08
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с председателем 73-й сессии Генассамблеи ООН Марией Фернандой Эспиносой, которая посетила Москву с рабочим визитом, сообщил МИД РФ.
"Состоялось обсуждение наиболее актуальных вопросов, находящихся на рассмотрении сессии, включая реформу Совета Безопасности ООН, активизацию работы ГА ООН, реализацию повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, изменение климата. С обеих сторон подтверждена приверженность укреплению многополярного мироустройства на базе Устава ООН и центральной роли всемирной Организации в международных делах", - сообщил МИД.
Семьдесят третья сессия Генассамблеи ООН состоялась в сентябре 2018 года.
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