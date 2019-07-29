МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с председателем 73-й сессии Генассамблеи ООН Марией Фернандой Эспиносой, которая посетила Москву с рабочим визитом, сообщил МИД РФ.

"Состоялось обсуждение наиболее актуальных вопросов, находящихся на рассмотрении сессии, включая реформу Совета Безопасности ООН, активизацию работы ГА ООН, реализацию повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, изменение климата. С обеих сторон подтверждена приверженность укреплению многополярного мироустройства на базе Устава ООН и центральной роли всемирной Организации в международных делах", - сообщил МИД.