Во Владикавказе оштрафовали мужчину, оскорбившего верующих в соцсети

ПЯТИГОРСК, 29 июл - РИА Новости. Суд в Северной Осетии оштрафовал мужчину, который в социальной сети оскорбительно высказался по поводу Крестного хода во Владикавказе, сообщает МВД по региону.

"Сегодня Советским районным судом было вынесено постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.1 КоАП РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства". Суд вынес решение признать Романа Габараева виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении.