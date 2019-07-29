Во Владикавказе оштрафовали мужчину, оскорбившего верующих в соцсети

ПЯТИГОРСК, 29 июл - РИА Новости. Суд в Северной Осетии оштрафовал мужчину, который в социальной сети оскорбительно высказался по поводу Крестного хода во Владикавказе, сообщает МВД по региону.
По данным МВД, Роман Габараев в Facebook в группе "ALANTA" 18 июля под публикацией о прошедшем во Владикавказе Крестном ходе оставил грубый комментарий, "унижающий чувства верующих".
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"Сегодня Советским районным судом было вынесено постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.1 КоАП РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства". Суд вынес решение признать Романа Габараева виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Габараев свою вину в содеянном признал полностью и раскаялся.