В Северной Осетии двое альпинистов пострадали во время спуска со склона

ПЯТИГОРСК, 29 июл - РИА Новости. Двое альпинистов пострадали во время спуска со склона в горах Северной Осетии, за ними выдвинулись спасатели, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.

"По имеющейся информации, в настоящее время в Ирафском районе проходят альпинистские сборы. Одни из ее участников – группа из четырех человек, которая совершала восхождение на гору Галдор, сегодня уже возвращалась с маршрута. Во время спуска двое альпинистов получили травмы, в связи с чем ни самостоятельно, ни при помощи участников восхождения спуститься не могут", - говорится в сообщении.

Как отмечается, первую помощь пострадавшим оказал врач, который находится вместе с ними в группе. "На место происшествия выдвинулись восемь спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Руководит поисково-спасательными работами спасатель международного класса Сергей Егорин. При необходимости завтра к работам будет привлечена авиация МЧС России", - отмечено в сообщении.

По данным ведомства, группа, совершающая восхождение на гору Галдор, зарегистрирована не была.