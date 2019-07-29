В Северной Осетии двое альпинистов пострадали во время спуска со склона

ПЯТИГОРСК, 29 июл - РИА Новости. Двое альпинистов пострадали во время спуска со склона в горах Северной Осетии, за ними выдвинулись спасатели, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.
"По имеющейся информации, в настоящее время в Ирафском районе проходят альпинистские сборы. Одни из ее участников – группа из четырех человек, которая совершала восхождение на гору Галдор, сегодня уже возвращалась с маршрута. Во время спуска двое альпинистов получили травмы, в связи с чем ни самостоятельно, ни при помощи участников восхождения спуститься не могут", - говорится в сообщении.
Как отмечается, первую помощь пострадавшим оказал врач, который находится вместе с ними в группе. "На место происшествия выдвинулись восемь спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Руководит поисково-спасательными работами спасатель международного класса Сергей Егорин. При необходимости завтра к работам будет привлечена авиация МЧС России", - отмечено в сообщении.
По данным ведомства, группа, совершающая восхождение на гору Галдор, зарегистрирована не была.
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"Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания настоятельно рекомендует руководителям туристских и альпинистских групп и отдельным туристам регистрировать свои маршруты. Сейчас это можно сделать даже онлайн, заполнив соответствующую форму на сайте МЧС России или отправив данные на электронную почту sopso112@yandex.ru. При этом стандартная процедура регистрации по-прежнему работает", - отметили в ГУ МЧС.