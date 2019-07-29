В Судане оппозиция призвала к новым протестам после гибели демонстрантов

КАИР, 29 июл - РИА Новости. Суданское оппозиционное объединение "Силы за свободу и демократию" призвало сторонников выйти на новые демонстрации после гибели пятерых участников протестов в провинции Северный Кордофан.

"Призываем всех революционеров в столице и регионах выйти на улицы, чтобы потребовать реализацию наших требований", - говорится в заявлении оппозиционного объединения.

В частности, оппозиция потребовала незамедлительно передать власть гражданским силам, остановить применение оружие во всех городах и деревнях, обеспечить безопасность демонстрантов.

Ранее оппозиционный Комитет суданских врачей заявил, что по меньшей мере пять человек погибли в результате столкновений с силами безопасности страны в городе эль-Абьяд во время мирной акции протеста с требованием улучшения жизни.

Сообщается, что губернатор провинции объявил о введении комендантского часа и приостановке занятий в учебных заведениях в связи с охватившими город демонстрациями. По его словам, представителей органов безопасности страны не было в районе рынка, где погибли демонстранты. Он также подчеркнул, что был создан комитет по расследованию произошедших событий.

Губернатор добавил, что в настоящее время обстановка в эль-Абьяде нормализовалась.

В то же время, оппозиция обвинила военных в расстреле мирных демонстрантов.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военсоветом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились.