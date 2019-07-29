Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T19:16Z
https://ria.ru/20190729/1556982820.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Ситуация в Судане

В Судане оппозиция призвала к новым протестам после гибели демонстрантов

Вчера, 19:16
234
КАИР, 29 июл - РИА Новости. Суданское оппозиционное объединение "Силы за свободу и демократию" призвало сторонников выйти на новые демонстрации после гибели пятерых участников протестов в провинции Северный Кордофан.
"Призываем всех революционеров в столице и регионах выйти на улицы, чтобы потребовать реализацию наших требований", - говорится в заявлении оппозиционного объединения.
Военнослужащие в Судане
Вчера, 17:12
На западе Судана демонстранты подожгли здание банка, сообщили СМИ
В частности, оппозиция потребовала незамедлительно передать власть гражданским силам, остановить применение оружие во всех городах и деревнях, обеспечить безопасность демонстрантов.
Ранее оппозиционный Комитет суданских врачей заявил, что по меньшей мере пять человек погибли в результате столкновений с силами безопасности страны в городе эль-Абьяд во время мирной акции протеста с требованием улучшения жизни.
Сообщается, что губернатор провинции объявил о введении комендантского часа и приостановке занятий в учебных заведениях в связи с охватившими город демонстрациями. По его словам, представителей органов безопасности страны не было в районе рынка, где погибли демонстранты. Он также подчеркнул, что был создан комитет по расследованию произошедших событий.
Губернатор добавил, что в настоящее время обстановка в эль-Абьяде нормализовалась.
Суданские военные во время акции протеста у комплекса зданий Министерства обороны в Хартуме. 9 апреля 2019
24 июля, 21:53
В Судане объявили об аресте ряда военных по делу о попытке госпереворота
В то же время, оппозиция обвинила военных в расстреле мирных демонстрантов.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военсоветом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились.
Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза. К настоящему моменту стороны договорились о формировании Верховного правящего совета с участием военных и гражданских, а также ведут сложное обсуждение конституционной декларации, которая заменит Судану основной закон на ближайшие три года переходного периода.
Патруль миротворческой миссии ООН в Судане. Архивное фото
17 июля, 01:27
На границе Судана и Южного Судана погиб миротворец ООН
010001
Обсудить 0
Ситуация в СуданеСуданВ мире
Рекомендуем
Танкер Stena Impero
Иран отверг возможность обмена задержанного Stena Impero на Grace 1
РИА
Новости
Военнослужащие в Судане
На западе Судана демонстранты подожгли здание банка, сообщили СМИ
Госсекретарь США Майк Помпео
В Тегеране прокомментировали желание Помпео "поговорить" с иранским народом
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Помпео заявил, что США обеспечат свободу судоходства в Ормузском проливе
Лента
новостей
В Бразилии более 50 заключенных погибли в ходе тюремного бунта
Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза ООН по Северной Корее
Россия призвала страны отказаться от односторонней повестки в Ливии
Международный аэропорт Триполи
Аэропорт в Триполи возобновил работу после обстрела
В Перу девятнадцать человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Международный аэропорт Триполи
Аэропорт в Триполи приостановил работу из-за обстрела
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД оценил действия США в рамках палестино-израильского урегулирования
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
Япония хочет стать партнером программы F-35, сообщили СМИ
Совет Безопасности ООН голосует за принятие новой резолюции о санкциях в отношении КНДР
В ООН представили российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
Суданские власти подтвердили гибель пяти человек в ходе акции протеста
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров встретился с председателем 73-й сессии Генассамблеи ООН
Ирак планирует построить новую базу ВМС в Басре
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
23:00СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко
22:55Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей
22:54СМИ сообщили о планах Индии купить российские ракеты для Су-30МКИ
22:51В партии "Слуга народа" назвали вероятного спикера Рады
22:45Экс-сотрудника Минобороны заподозрили в получении крупной взятки
Лента новостейМолния