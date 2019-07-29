Россия призвала страны отказаться от односторонней повестки в Ливии

Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза ООН по Северной Корее

© AP Photo / Bebeto Matthews Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза ООН по Северной Корее

ООН, 29 июл - РИА Новости. Россия призывает партнеров отказаться от односторонней повестки в Ливии, предлагает объединить усилия в деле урегулирования ситуации в стране, заявил, выступая на заседании СБ ООН, зампостпреда России при Организации Владимир Сафронков.

"Военно-политическая обстановка в Ливии продолжает усугубляться. Растет число убитых и раненых. Поднимают голову террористы, не говоря об обостряющейся проблеме миграции. Возникает риск дезинтеграции страны", - сказал Сафронков.

По его словам, происходящее в Ливии является результатом "разрушения ливийской государственности в результате известных событий 2011 года". "Ливия должны быть напоминанием о недопустимости продолжения геополитических экспериментов", - указал он.

Как указал Сафронков, наблюдается процесс переброски джихадистов из Ирака и Сирии в Ливию. "Это может превратить Ливию в одну из баз терроризма в северной Африке", - отметил он.

"У России нет, не было и никогда не будет скрытой повестки дня в ливийском конфликте. Мы поддерживаем и дорожим контактами со всеми сторонами, объясняем им нашу позицию в пользу политического урегулирования", - подчеркнул он.

"Центральная роль в этом процессе может принадлежать только ООН и ее спецпредставителю господину (Гассану) Саламе. Господин Саламе, поддерживаем вашу программу выходя из кризиса, тем более что на включает ключевой элемент, который мы отстаивали уже многие годы, а именно - требуется срочная консолидация позиций внешних игроков", - подчеркнул Сафронков.

"Призываем всех отказаться от односторонней повестки, объединиться под эгидой ООН для перезапуска политических переговоров, которые позволят объединить страну", - заявил дипломат.

Перед этим, выступая в рамках заседания СБ ООН, спецпосланник по урегулированию в Ливии Гассан Саламе предложил меры в рамках урегулирования в Ливии: объявить перемирие на время праздника Эйд аль-адха (праздника жертвоприношения), провести международную встречу высокого уровня по Ливии, а затем - встречу между ливийскими представителями.

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.