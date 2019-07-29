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РИА Новости

В Казани возбудили дело против родителей, оставивших младенца на обочине

Вчера, 18:47
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КАЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности после того, как поссорившиеся родители оставили на обочине дороги в Казани полуторогодовалую дочь, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
В отдел полиции "Гвардейский" 25 июля поступило сообщение от жительницы Казани, по словам которой на улице Назипа Жиганова на проезжей части сидит малолетний ребенок, родителей нет. Прибывшие полицейские осмотрели ребёнка и передали его врачам скорой помощи. Позднее были установлены родители девочки. По словам 28-летнего отца ребенка, он поссорился с супругой и посадил дочку на обочину дороги, будучи уверен, что жена заберет ее и вернётся домой. Однако женщина оставила девочку и ушла.
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"Ночью 25 июля у проезжай части на улице Жиганова Казани была обнаружена полуторогодовалая девочка. При этом ребенок находился без присмотра взрослых, в одежде, не соответствовавшей погодным условиям. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "оставление в опасности", - говорится в сообщении.
По версии следствия, вечером родители девочки поругались, после чего мать ушла из дома. Отец посадил ребенка в автомобиль и поехал на поиски жены. Найдя ее, он высадил дочь из машины, после чего супруги продолжили выяснять отношения. В результате мужчина уехал по своим делам. Спустя два часа в ходе переписки посредством мобильной связи родители выяснили, что ни один из них ребенка с собой не забрал. К этому времени проезжавшие по трассе автомобилисты сообщили о брошенной девочке сотрудникам экстренных служб, которые забрали ее.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время установлено, что семья на специальном учете как неблагополучная не состояла.
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