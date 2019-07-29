В Словакии 12 человек пострадали в ДТП

ПРАГА, 29 июл – РИА Новости. Грузовик, фургон и два легковых автомобиля столкнулись во второй половине дня в понедельник в районе города Глоговец на западе Словакии, в результате аварии пострадали 12 человек, из них трое получили тяжелые ранения, сообщило Управление республиканской полиции на своем сайте.

"Согласно предварительной информации, водитель грузовика пытался перестроиться на скоростной магистрали D1 в соседний ряд, столкнувшись при этом с другими автомобилями. Магистраль в обоих направлениях временно закрыта для движения. Просим водителей воспользоваться объездными трассами", - говорится в сообщении.