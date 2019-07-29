НАСА и ЕКА озвучили первые планы по возврату "следов жизни" с Марса

Так художник представил себе аппарат Mars Return Orbiter, который доставит образцы пород с Марса на Землю

© ESA/ATG Medialab Так художник представил себе аппарат Mars Return Orbiter, который доставит образцы пород с Марса на Землю

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Представители американского и европейского космического агентств впервые детально рассказали о совместных планах по возврату образцов марсианских пород, которые соберет следующий ровер НАСА, "Марс-2020". Эти планы будут окончательно одобрены и запущены в действие в конце этого года, сообщает онлайн-издание Представители американского и европейского космического агентств впервые детально рассказали о совместных планах по возврату образцов марсианских пород, которые соберет следующий ровер НАСА, "Марс-2020". Эти планы будут окончательно одобрены и запущены в действие в конце этого года, сообщает онлайн-издание SpaceNews.

"Если марсоход будет работать в 2028 году, то он сможет самостоятельно доставить образцы марсианского грунта и пород к той точке, где сядет его "коллега". Подобная перестраховка позволит нам избежать проблем, если по каким-то причинам второй ровер выйдет из строя или не сможет собрать пробирки с образцами", — заявил Джим Уотзин (Jim Watzin), руководитель программы по изучению Марса в НАСА.

В декабре 2012 года, после успешной посадки марсохода Curiosity в кратер Гейла на экваторе Марса и начала изучения тайн этого высохшего озера, НАСА объявило о намерении создать еще один ровер, который должен отправиться на красную планету в 2020 году. По текущим планам НАСА, он осуществит посадку в кратере Йезеро на экваторе планеты в феврале 2021 года.

Как изначально подчеркивали в НАСА, этот марсоход по своей начинке будет полным наследником Curiosity - он будет основан на той же платформе, что и четвертый ровер НАСА, но при этом будет оснащен другим набором инструментов. Их главным предназначением будет не поиск следов воды, а проверка способности Марса в прошлом и сегодня поддерживать жизнь.

По этой причине, одной из главных задач пятого американского марсохода станет непосредственный сбор образцов, которые могут хранить в себе следы марсианских микробов, их хранение и подготовка к отправке на Землю.

Для этого специалисты НАСА разработали специальный "шкаф", в котором будут накапливаться кусочки пород, собранные "Марсом-2020" во время его скитаний по планете. Часть этих образцов ровер оставит в удобной для сбора площадке, а другие будет продолжать возить с собой.

Несмотря на то, что сам марсоход уже почти готов к отправке на красную планету, вторая часть миссии – доставка на Землю собранных им образцов материи – оставалась, по сути, абсолютно не проработанной.

Только на прошлой неделе, как отмечает SpaceNews, специалисты НАСА огласили свои примерные планы по реализации этой процедуры, заручившись предварительной поддержкой Европейского космического агентства.

Эти планы включают в себя отправку к Марсу не одного, а сразу двух космических аппаратов, дин из которых разработает НАСА, а второй ЕКА. Первый отправится к Марсу в начале лета 2026 года и будет включать в себя специальную посадочную платформу, а также еще один марсоход.

Его главная и единственная задача будет заключаться в том, что этот ровер должен будет найти запечатанные пробирки, подготовленные его предшественником, собрать их и доставить назад на посадочную платформу. Там он их погрузит на борт специальной ракеты, которые выведет образцы почвы и грунта на орбиту, где их будет поджидать второй аппарат — орбитальный модуль ЕКА.

Он отправится в космос чуть позже, осенью 2026 года, однако прибудет на орбиту Марса почти на год раньше американского "коллеги" благодаря новому ионному двигателю, который сейчас разрабатывается в стенах ЕКА. По текущим планам космических агентств, он вернется на Землю ориентировочно в 2031 году вместе с первыми образцами марсианского грунта

"Оба аппарата полетят к Марсу по нестандартной траектории. Это связано с тем, что запуск миссий к красной планете требует очень больших расходов энергии, и далеко не все варианты можно осуществить в рамках доступных нам финансовых и энергетических бюджетов. Все остальные опции потребуют создания новых технологий", — объяснил чиновник.