Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T18:20Z
https://ria.ru/20190729/1556981295.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Воронежская область

В Воронежской области рассказали о реализации нацпроекта "Здравоохранение"

Вчера, 18:20
19
ВОРОНЕЖ, 29 июл - РИА Новости. Около 1,8 миллиарда рублей потратит в 2019 году Воронежская область на реализацию национального проекта "Здравоохранение", сообщает в понедельник облправительство.
Реализации в Воронежской области национального проекта "Здравоохранение" стала одной из главных тем оперативного совещания в правительстве региона 29 июля, которое провел губернатор Александр Гусев.
"Общий объем финансирования региональных проектов в рамках нацпроекта в текущем году составляет почти 1,8 миллиарда рублей, в том числе федеральные средства – более 1,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
На эти средства, в частности, создан региональный центр первичной медико-санитарной помощи на базе диагностического центра, ведется подготовка создания вертолетных площадок круглосуточного использования. Также заключены контракты для переоснащения регионального сосудистого центра областной клинической больницы №1 и двух районных больниц, идет переоснащение медицинским оборудованием воронежского областного клинического онкологического диспансера и отделения онкоурологии областной больницы №1, откроется центр амбулаторной онкологической помощи Лискинской центральной районной больницы, ведется капитальный ремонт здания, предназначенного под поликлинику онкологического диспансера.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 23 июля 2019
23 июля, 14:36
Медведев оценил темпы расходов на нацпроекты
"В рамках нацпроекта достаточно большие затраты идут и на оснащение оборудованием, и на строительство новых объектов. Мы должны найти баланс между строительством и содержанием уже действующих объектов в достаточно комфортном для посетителей виде. В этом году мы начали работу, связанную с приведением в порядок объектов здравоохранения. На 20-й год давайте делать достаточно объемную программу с точки зрения выполняемых работ. По финансированию у нас возможности будут, учитывая схему с 2 миллиардами рублей, которые будут направляться на поддержание действующих объектов здравоохранения и культуры", - сказал Гусев.
000001
Обсудить 0
Воронежская областьАлександр Гусев (государственный служащий)Воронежская областьОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев во время встречи
Путин согласился с позицией ФАС по конкуренции при реализации нацпроектов
РИА
Новости
Стенд федерального агентства воздушного транспорта на Международной выставке Транспорт России
В Росавиации заявили о росте авиаперевозок на внутренних рейсах
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев
Врио губернатора Севастополя сообщил о нехватке врачей в городе
Деньги
В Росстате назвали число россиян с доходом ниже прожиточного минимума
Лента
новостей
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов объяснил медленные темпы освоения средств на нацпроекты в Крыму
Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов во время оглашения приговора в Гагаринском суде города Москвы. 29 июля 2019
Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН к семи годам за "обувную аферу"
Вступил в силу приказ об условиях доступа волонтеров в медорганизации
Рентгеновский снимок мозга
Онкоскрининг прошли более 105 тысяч жителей Тюменской области
В Судане оппозиция призвала к новым протестам после гибели демонстрантов
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Минздрав предложил премировать врачей за выявление рака при диспансеризации
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
В Тулуне восстановили дополнительные защитные дамбы
В Перу девятнадцать человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД оценил действия США в рамках палестино-израильского урегулирования
В Махачкале суд признал дело в отношении редактора "Черновика" законным
Энергия водорода: итоги конкурса Up Great
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
23:00СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко
22:55Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей
22:54СМИ сообщили о планах Индии купить российские ракеты для Су-30МКИ
22:51В партии "Слуга народа" назвали вероятного спикера Рады
22:45Экс-сотрудника Минобороны заподозрили в получении крупной взятки
Лента новостейМолния