В Воронежской области рассказали о реализации нацпроекта "Здравоохранение"

На эти средства, в частности, создан региональный центр первичной медико-санитарной помощи на базе диагностического центра, ведется подготовка создания вертолетных площадок круглосуточного использования. Также заключены контракты для переоснащения регионального сосудистого центра областной клинической больницы №1 и двух районных больниц, идет переоснащение медицинским оборудованием воронежского областного клинического онкологического диспансера и отделения онкоурологии областной больницы №1, откроется центр амбулаторной онкологической помощи Лискинской центральной районной больницы, ведется капитальный ремонт здания, предназначенного под поликлинику онкологического диспансера.

"В рамках нацпроекта достаточно большие затраты идут и на оснащение оборудованием, и на строительство новых объектов. Мы должны найти баланс между строительством и содержанием уже действующих объектов в достаточно комфортном для посетителей виде. В этом году мы начали работу, связанную с приведением в порядок объектов здравоохранения. На 20-й год давайте делать достаточно объемную программу с точки зрения выполняемых работ. По финансированию у нас возможности будут, учитывая схему с 2 миллиардами рублей, которые будут направляться на поддержание действующих объектов здравоохранения и культуры", - сказал Гусев.