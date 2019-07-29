В Воронежской области рассказали о реализации нацпроекта "Здравоохранение"

ВОРОНЕЖ, 29 июл - РИА Новости. Около 1,8 миллиарда рублей потратит в 2019 году Воронежская область на реализацию национального проекта "Здравоохранение", сообщает в понедельник облправительство.
Реализации в Воронежской области национального проекта "Здравоохранение" стала одной из главных тем оперативного совещания в правительстве региона 29 июля, которое провел губернатор Александр Гусев.
"Общий объем финансирования региональных проектов в рамках нацпроекта в текущем году составляет почти 1,8 миллиарда рублей, в том числе федеральные средства – более 1,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
На эти средства, в частности, создан региональный центр первичной медико-санитарной помощи на базе диагностического центра, ведется подготовка создания вертолетных площадок круглосуточного использования. Также заключены контракты для переоснащения регионального сосудистого центра областной клинической больницы №1 и двух районных больниц, идет переоснащение медицинским оборудованием воронежского областного клинического онкологического диспансера и отделения онкоурологии областной больницы №1, откроется центр амбулаторной онкологической помощи Лискинской центральной районной больницы, ведется капитальный ремонт здания, предназначенного под поликлинику онкологического диспансера.
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"В рамках нацпроекта достаточно большие затраты идут и на оснащение оборудованием, и на строительство новых объектов. Мы должны найти баланс между строительством и содержанием уже действующих объектов в достаточно комфортном для посетителей виде. В этом году мы начали работу, связанную с приведением в порядок объектов здравоохранения. На 20-й год давайте делать достаточно объемную программу с точки зрения выполняемых работ. По финансированию у нас возможности будут, учитывая схему с 2 миллиардами рублей, которые будут направляться на поддержание действующих объектов здравоохранения и культуры", - сказал Гусев.