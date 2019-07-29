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РИА Новости

Спецпосланник ООН призвал провести встречу высокого уровня по Ливии

Вчера, 18:14
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ООН, 29 июл - РИА Новости. Спецпосланник ООН по урегулированию в Ливии Гассан Саламе, выступая на заседании Совбеза, призвал провести встречу высокого уровня по ситуации в Ливии.
Спецпосланник предложил три меры в рамках урегулирования. Саламе призвал стороны конфликта в Ливии объявить перемирие на время праздника Эйд аль-адха (праздника жертвоприношения), который, по его словам, попадает примерно на 10 августа.
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"Во-вторых, я прошу провести встречу высокого уровня между заинтересованными странами… для обеспечения строгого соблюдения эмбарго на поставки оружия… и содействия строгому соблюдению международных гуманитарных норм и прав человека сторонами в Ливии", - сказал Саламе.
Вслед за международной встречей должна последовать внутриливийская - с участием правящих и влиятельных представителей со всей страны, добавил он.
Командующий ЛНА Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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Обострение конфликта в ЛивииГассан СаламеЛивияООНВ мире
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