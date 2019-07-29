Судно под флагом Вануату село на мель близ порта Азов

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Судно для перевозки генеральных грузов Varnava под флагом Вануату четвертый день стоит на мели в районе порта Азов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
"Двадцать шестого июля 2019 года в 4.50 мск получена информация по телефону, что при следовании ... из порта Азов в порт Текирдаг (Турция) в связи с отказом рулевого устройства судно село на мель... Пострадавших, загрязнения нет. Движению судов не препятствует", - сообщили в пресс-службе.
"Выполнен ремонт рулевого устройства силами экипажа. 29 июля 2019 года с 0.05 мск буксиры "Капитан Шлыгин" и "Портовый-22" предпринимают попытки снятия судна с мели ... безрезультатно", - добавили в пресс-службе ведомства.
Как уточнили РИА Новости в Росморречфлоте, снять с мели судно не могут из-за низкого уровня воды, службы ожидают его повышения.
Согласно данным онлайн-портала по отслеживанию движения судов Marinetraffic, речь идет о судне для перевозки генеральных грузов Varnava под флагом Вануату, что подтвердили в Росморречфлоте. По данным портала, рядом с ним находится буксир "Капитан Шлыгин".