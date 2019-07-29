Судно под флагом Вануату село на мель близ порта Азов

"Двадцать шестого июля 2019 года в 4.50 мск получена информация по телефону, что при следовании ... из порта Азов в порт Текирдаг (Турция) в связи с отказом рулевого устройства судно село на мель... Пострадавших, загрязнения нет. Движению судов не препятствует", - сообщили в пресс-службе.