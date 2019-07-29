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РИА Новости

Стали известны дата и время прощания с Кара-Мурзой-старшим

Вчера, 18:08
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Прощание с журналистом Владимиром Кара-Мурзой-старшим пройдет 31 июля в Сахаровском центре, он будет похоронен на Даниловском кладбище, сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
В воскресенье стало известно, что журналист Владимир Кара-Мурза-старший скончался на 60-м году жизни.
"Прощание с Владимиром Кара-Мурзой-старшим будет проходить 31 июля с 10.00 до 12.00 в Сахаровском центре", - написал Венедиктов в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что в 13.00 состоится отпевание в храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах.
"После отпевания Владимир Алексеевич Кара-Мурза будет захоронен на Даниловском кладбище рядом с отцом", - уточнил Венедиктов.
Владимир Кара-Мурза
28 июля, 14:22
Биография Владимира Кара-Мурзы-старшего
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Владимир Кара-МурзаМоскваОбщество
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