Стали известны дата и время прощания с Кара-Мурзой-старшим

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Прощание с журналистом Владимиром Кара-Мурзой-старшим пройдет 31 июля в Сахаровском центре, он будет похоронен на Даниловском кладбище, сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

В воскресенье стало известно, что журналист Владимир Кара-Мурза-старший скончался на 60-м году жизни.

"Прощание с Владимиром Кара-Мурзой-старшим будет проходить 31 июля с 10.00 до 12.00 в Сахаровском центре", - написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в 13.00 состоится отпевание в храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах.