Помпео похвастался, что обошел Родмана по времени общения с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что обошел звезду НБА Денниса Родмана по времени, проведенному с председателем КНДР Ким Чен Ыном.
"Я провел с ним больше времени, чем любой американец, я обошел Денниса Родмана в своей последней поездке", - сказал Помпео, выступая в Экономическом клубе в Вашингтоне.
Родман ранее неоднократно встречался с Ким Чен Ыном в те годы, когда между США и КНДР не было никаких официальных контактов. В частности, в 2014 году он был гостем на торжествах по случаю его дня рождения и участвовал в матче ветеранов НБА со сборной КНДР. Сообщалось, что в 2017 году Родман подарил Ким Чен Ыну книгу Дональда Трампа "Искусство сделки" (The Art of the Deal).
Деннис Родман пять раз выигрывал звание чемпиона НБА в составе команд "Детройт Пистонс" и "Чикаго Буллз". Он является членом Зала славы НБА.