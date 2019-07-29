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РИА Новости

Помпео похвастался, что обошел Родмана по времени общения с Ким Чен Ыном

Вчера, 18:00
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© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция переговоров госсекретаря США Майка Помпео и лидера КНДР Ким Чен Ына
Трансляция переговоров госсекретаря США Майка Помпео и лидера КНДР Ким Чен Ына
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция переговоров госсекретаря США Майка Помпео и лидера КНДР Ким Чен Ына . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что обошел звезду НБА Денниса Родмана по времени, проведенному с председателем КНДР Ким Чен Ыном.
"Я провел с ним больше времени, чем любой американец, я обошел Денниса Родмана в своей последней поездке", - сказал Помпео, выступая в Экономическом клубе в Вашингтоне.
Родман ранее неоднократно встречался с Ким Чен Ыном в те годы, когда между США и КНДР не было никаких официальных контактов. В частности, в 2014 году он был гостем на торжествах по случаю его дня рождения и участвовал в матче ветеранов НБА со сборной КНДР. Сообщалось, что в 2017 году Родман подарил Ким Чен Ыну книгу Дональда Трампа "Искусство сделки" (The Art of the Deal).
Деннис Родман пять раз выигрывал звание чемпиона НБА в составе команд "Детройт Пистонс" и "Чикаго Буллз". Он является членом Зала славы НБА.
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Майк ПомпеоДеннис РодманКим Чен ЫнКНДРСШАВ мире
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