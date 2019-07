Помпео похвастался, что обошел Родмана по времени общения с Ким Чен Ыном

Родман ранее неоднократно встречался с Ким Чен Ыном в те годы, когда между США и КНДР не было никаких официальных контактов. В частности, в 2014 году он был гостем на торжествах по случаю его дня рождения и участвовал в матче ветеранов НБА со сборной КНДР. Сообщалось, что в 2017 году Родман подарил Ким Чен Ыну книгу Дональда Трампа "Искусство сделки" (The Art of the Deal).