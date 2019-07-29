Два уральца пойдут под суд за кражу 22 миллионов рублей из отделения почты

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июл - РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей Усть-Катава Челябинской области, обвиняемых в краже из местного почтового отделения около 22 миллионов рублей, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.

Как сообщало ГУМВД России по региону, 12 февраля в отдел МВД России по Усть-Катавскому городскому округу поступило заявление о хищении из почтового отделения около 22 миллионов рублей. Следствием городского отдела полиции возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере"), велись поиски подозреваемых.

По данным горсуда, 26 марта по подозрению в данном преступлении были задержаны двое жителей Усть-Катава 1987 и 1989 года рождения, женатые, с высшим образованием, работающие, один из подозреваемых ранее судим за особо тяжкое преступление.

Прокуратура добавляет, что молодые люди внесли изменения в конструкцию замков, установленных на дверях почтамта, и, подобрав ключи, похитили около 22 миллионов рублей из хранилища Усть-Катавского почтамта - филиала ФГУП "Почта России".

"Прокуратура Усть-Катава Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении двоих жителей города. Уголовное дело направлено в Усть-Катавский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

На имущество одного из обвиняемых стоимостью около 1,5 миллиона рублей наложен арест, обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточняет пресс-центр.