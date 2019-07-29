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РИА Новости

СК начал проверку после гибели рабочей при пожаре на заводе на Урале

Вчера, 17:38
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Следователи в Свердловской области начали доследственную проверку после возгорания на Среднеуральском медеплавильном заводе в Ревде, в результате которого погиб один человек, еще один пострадал, сообщается на сайте СК РФ по Свердловской области.
Ранее сообщалось, что в одном из цехов завода произошло возгорание, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована. По данным МЧС, огнем повреждено оборудование в отдельно стоящем здании вспомогательного отделения кислородно-компрессорного цеха, площадь пожара составила 25 квадратных метров.
"По данному факту следственным отделом по городу Ревда СК России по Свердловской области организована доследственная проверка", - сообщает ведомство.
Добавляется, что по поручению руководства регионального СУ СК на место происшествия направлена усиленная следственно-оперативная группа, кроме того, правоохранители опрашивают свидетелей и руководство завода.
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"По результатам производства неотложных первоначальных проверочных мероприятий органами Следственного комитета по Свердловской области будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела", - отмечается в сообщении.
На заводе подтвердили, что в результате инцидента погибла работница 1988 года рождения - наполнитель баллонов-водитель погрузчика и одна женщина 1967 года рождения получила ожог.
"Обе были достаточно опытными - имели каждая более пяти лет стажа работы в занимаемой должности. В настоящее время представители предприятия оказывают содействие правоохранительным и надзорным органам в установлении обстоятельств произошедшей трагедии. Администрацией СУМЗ будет оказана помощь в организации похорон погибшей сотрудницы и в лечении пострадавшей", - сообщает завод.
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