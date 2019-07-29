СК начал проверку после гибели рабочей при пожаре на заводе на Урале

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Следователи в Свердловской области начали доследственную проверку после возгорания на Среднеуральском медеплавильном заводе в Ревде, в результате которого погиб один человек, еще один пострадал, сообщается на сайте СК РФ по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что в одном из цехов завода произошло возгорание, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована. По данным МЧС, огнем повреждено оборудование в отдельно стоящем здании вспомогательного отделения кислородно-компрессорного цеха, площадь пожара составила 25 квадратных метров.

"По данному факту следственным отделом по городу Ревда СК России по Свердловской области организована доследственная проверка", - сообщает ведомство.

Добавляется, что по поручению руководства регионального СУ СК на место происшествия направлена усиленная следственно-оперативная группа, кроме того, правоохранители опрашивают свидетелей и руководство завода.

"По результатам производства неотложных первоначальных проверочных мероприятий органами Следственного комитета по Свердловской области будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела", - отмечается в сообщении.

На заводе подтвердили, что в результате инцидента погибла работница 1988 года рождения - наполнитель баллонов-водитель погрузчика и одна женщина 1967 года рождения получила ожог.