В Югре приостановили работу детского лагеря из-за менингита

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 июл - РИА Новости. Работу детского лагеря приостановили на 20 дней в Нижневартовске (ХМАО) из-за случая менингита, идет наблюдение за детьми и сотрудниками учреждения, сообщает в понедельник региональное управление Роспотребнадзора.

Согласно информации ведомства, за последнюю неделю в Нижневартовске зарегистрировано четыре случая энтеровирусной инфекции, в том числе два случая энтеровирусного менингита. Относительно той же недели 2018 года заболеваемость фиксируется на уровне вдвое ниже.

"В летнем оздоровительном учреждении с дневным пребываем детей "Радуга" зарегистрирован один случай энтеровирусного менингита. С целью разобщения контактных детей и недопущения дальнейшего распространения энтеровирусной инфекции с 26 июля приостановлена эксплуатация ЛОУ "Радуга" сроком на 20 дней. После окончания периода наблюдения лагерь сможет продолжить дальнейшую работу", - говорится в сообщении.

Как отметили в управлении Роспотребнадзора, в лагере провели дезинфекцию, идет обследование контактных сотрудников и детей, за ними ведется ежедневное медицинское наблюдение по месту жительства.