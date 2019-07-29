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РИА Новости

В Югре приостановили работу детского лагеря из-за менингита

Вчера, 17:26
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 июл - РИА Новости. Работу детского лагеря приостановили на 20 дней в Нижневартовске (ХМАО) из-за случая менингита, идет наблюдение за детьми и сотрудниками учреждения, сообщает в понедельник региональное управление Роспотребнадзора.
Согласно информации ведомства, за последнюю неделю в Нижневартовске зарегистрировано четыре случая энтеровирусной инфекции, в том числе два случая энтеровирусного менингита. Относительно той же недели 2018 года заболеваемость фиксируется на уровне вдвое ниже.
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"В летнем оздоровительном учреждении с дневным пребываем детей "Радуга" зарегистрирован один случай энтеровирусного менингита. С целью разобщения контактных детей и недопущения дальнейшего распространения энтеровирусной инфекции с 26 июля приостановлена эксплуатация ЛОУ "Радуга" сроком на 20 дней. После окончания периода наблюдения лагерь сможет продолжить дальнейшую работу", - говорится в сообщении.
Как отметили в управлении Роспотребнадзора, в лагере провели дезинфекцию, идет обследование контактных сотрудников и детей, за ними ведется ежедневное медицинское наблюдение по месту жительства.
В свою очередь, по данным местной администрации, за вторую половину июля трем жителям города поставили диагноз "серозный менингит". В большинстве случаев, как отмечается в сообщении муниципалитета, специалисты столкнулись с "привозными" фактами - люди заразились в других регионах.
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