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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В МГИК рекомендовали оставить в силе отказ в регистрации Брюхановой

Вчера, 17:25
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Московская городская избирательная комиссия. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует оставить в силе отказ в регистрации выдвиженцу от партии "Яблоко" Анастасии Брюхановой кандидатом в Мосгордуму.
Как уточнила в ходе заседания член Мосгоризбиркома, руководитель рабочей группы Рима Кузнецова, поводом для отказа стало превышение брака в подписных листах. Допустимое количество брака – 10%.
Как отметил в ходе заседания рабочей группы член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, после проверки документов Брюхановой готовы вернуть 273 подписи, при этом достоверных подписей все равно недостаточно для регистрации.
"Всего по итогам проверки, сторону кандидата приняли в 273 случаях. Итого 845 подписей будет признано недействительными, и это основание для отказа в регистрации", - сказал Реут.
Также, по его словам, отдельным основанием для отказа в регистрации Брюхановой являются ошибки в оформлении документов о принадлежащем кандидату имуществе за границей.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Вчера, 15:39
В ЦИК поступили три жалобы от кандидатов в МГД после отказа в регистрации
В свою очередь Брюханова просила признать действительными 1082 подписи из 1618 забракованных. По ее словам, наблюдалось очень много ошибок при вводе данных избирателей, также очень много вопросов вызывает поверка почерковеда. Брюханова также добавила, что готова предоставить заявления от граждан, которые подтверждают, что они сами оставляли подписи.
"Прошу признать действительными 1082 подписи. Прилагаю также два дополнения - заявления от граждан, которые хотят подтвердить, что они давали подписи", - сказала Брюханова.
Она также представила комиссии результаты независимой почерковедческой экспертизы, которые подтверждают, что часть забракованных подписей достоверные.
"Рабочая группа будет рекомендовать Московской избирательной комиссии оставить жалобу кандидата без удовлетворения", - сказала Кузнецова.
Она также сообщила, что итоговое заседание, на котором будет приниматься решение о жалобе Брюхановой, состоится во вторник.
Андрей Бабушкин. Архив
26 июля, 16:56
МГИК оставил в силе решение об отказе в регистрации Бабушкина
Ранее Мосгоризбирком рассмотрел жалобы 12 незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы и оставил в силе решения об отказе в регистрации по всем рассмотренным жалобам. Среди них так же: оппозиционеры Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас и Любовь Соболь, а также члены партии "Яблоко" Елена Русакова и Андрей Бабушкин.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. По решению окружных избирательных комиссий 16 июля было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомЯблокоМосковская городская дума
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