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РИА Новости

В Калужском детсаду, где отравились воспитанники, нашли нарушения

Вчера, 17:17
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© Fotolia / dmitrimarutaДетский сад
Детский сад
© Fotolia / dmitrimaruta
ВОРОНЕЖ, 29 июл - РИА Новости. Прокуратура обнаружила нарушения в работе детского сада в городе Жуков Калужской области, где ротавирусной инфекцией заболели девять воспитанников, сообщает в понедельник надзорное ведомство региона.
В поликлинику за два дня, 17 и 18 июля, обратились девять воспитанников детского сада "Сказка". Всем им был поставлен диагноз "ротавирусная инфекция". Прокуратура и управление Роспотребнадзора начали проверку обстоятельств случившегося.
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"Согласно представленным заключениям лабораторных испытаний проб, взятых в МДОУ МДС "Сказка", три из взятых смывов (два из пищеблока, один – из группы) не соответствуют требованиям по показателю "бактерии группы кишечной палочки", также не соответствуют требованиям нормативов о пищевой продукции восемь суточных проб по микробиологическим показателям", - говорится в сообщении.
В ходе проверки также выявлены нарушения закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и "Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
Прокуратура информирует, что по результатам проверки виновные должностные лица будут привлечены к административной ответственности.
"По результатам проверки, в том числе по результатам лабораторных испытаний проб, наличие дизентерийной и сальмонеллезной групп бактерий не обнаружено, прямая причинная связь выявленных нарушений с последствиями в виде заражения несовершеннолетних ротавирусной инфекцией в настоящее время не установлена", - информирует надзорное ведомство, отмечая, что проверочные мероприятия продолжаются.
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