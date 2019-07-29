В Калужском детсаду, где отравились воспитанники, нашли нарушения

ВОРОНЕЖ, 29 июл - РИА Новости. Прокуратура обнаружила нарушения в работе детского сада в городе Жуков Калужской области, где ротавирусной инфекцией заболели девять воспитанников, сообщает в понедельник надзорное ведомство региона.

В поликлинику за два дня, 17 и 18 июля, обратились девять воспитанников детского сада "Сказка". Всем им был поставлен диагноз "ротавирусная инфекция". Прокуратура и управление Роспотребнадзора начали проверку обстоятельств случившегося.

"Согласно представленным заключениям лабораторных испытаний проб, взятых в МДОУ МДС "Сказка", три из взятых смывов (два из пищеблока, один – из группы) не соответствуют требованиям по показателю "бактерии группы кишечной палочки", также не соответствуют требованиям нормативов о пищевой продукции восемь суточных проб по микробиологическим показателям", - говорится в сообщении.

В ходе проверки также выявлены нарушения закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и "Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Прокуратура информирует, что по результатам проверки виновные должностные лица будут привлечены к административной ответственности.