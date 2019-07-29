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РИА Новости
Ситуация в Судане

На западе Судана демонстранты подожгли здание банка, сообщили СМИ

Вчера, 17:12
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в Судане
Военнослужащие в Судане
© РИА Новости / Салих Башир
Перейти в фотобанк
Военнослужащие в Судане. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Демонстранты подожгли здание банка в городе эль-Абьяд в провинции на западе Судана, передает телеканал "Аль-Арабия".
Ранее оппозиционный комитет суданских врачей заявил, что по меньшей мере пять человек погибли в результате столкновений с силами безопасности страны в городе эль-Абьяд.
Суданские военные на бронетранспортере у здания Министерства обороны
28 июля, 17:47
Оппозиция Судана обсудит конституционную декларацию, сообщили СМИ
"Демонстранты подожгли здание Банка Хартума в городе эль-Абьяд в (регионе - ред.) Кордофан", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военсоветом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились.
Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза. К настоящему моменту стороны договорились о формировании Верховного правящего совета с участием военных и гражданских, а также ведут сложное обсуждение конституционной декларации, которая заменит Судану основной закон на ближайшие три года переходного периода.
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Ситуация в СуданеСуданВ мире
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