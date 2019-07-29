На западе Судана демонстранты подожгли здание банка, сообщили СМИ

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Демонстранты подожгли здание банка в городе эль-Абьяд в провинции на западе Судана, передает телеканал "Аль-Арабия".
Ранее оппозиционный комитет суданских врачей заявил, что по меньшей мере пять человек погибли в результате столкновений с силами безопасности страны в городе эль-Абьяд.
"Демонстранты подожгли здание Банка Хартума в городе эль-Абьяд в (регионе - ред.) Кордофан", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военсоветом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились.
Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза. К настоящему моменту стороны договорились о формировании Верховного правящего совета с участием военных и гражданских, а также ведут сложное обсуждение конституционной декларации, которая заменит Судану основной закон на ближайшие три года переходного периода.