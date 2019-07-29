Зарубежные министры могут обсудить с Ливией вопрос о задержанных россиянах

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ряд зарубежных министров могут в ближайшее время обсудить с ливийской стороной вопрос освобождения задержанных в Ливии россиян, в том числе двоих сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, заявил РИА Новости глава фонда Александр Малькевич.

В понедельник Малькевич выступил на форсайт-сессии "Африка 2040: образ будущего" в Берлине, в ходе которой призвал международную общественность оказать влияние на Ливию для освобождения задержанных российских граждан. Помимо сотрудников фонда, в Ливии находятся двое российских моряков с судна "Теметерон". В октябре 2018 года местный суд приговорил их к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения, признав виновными в контрабанде нефтепродуктов и нелегальном пересечении государственной границы.

"Дипломаты обещали, что они до сведения руководства своих стран это доведут. Я знаю, что от нескольких стран будут определенные действия на уровне как минимум министров: со своими условными коллегами - министрами в Ливии они такие разговоры, может быть, начнут прямо сегодня", - сказал Малькевич, не уточнив, о представителях каких стран идет речь.

По его словам, это только первый шаг, он готов "выехать куда угодно", чтобы добиться освобождения российских граждан в Ливии. "Я считаю, что мое выступление на форсайт-сессии, посвященной образу Африки, даст эффект. В ней участвовали порядка 20 послов африканских государств, эксперты, которые давно работают по теме, со стороны Германии - представители нескольких федеральных министерств, иностранные СМИ... Я на всех встречах просил максимально оказывать воздействие на ливийские власти по всем дипломатическим каналам", - добавил руководитель фонда.

В начале июля Малькевич сообщил о задержании в Ливии сотрудников фонда, среди которых социолог Максим Шугалей. По словам Малькевича, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Он добавил, что сотрудники фонда были задержаны еще в мае, "однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля".

Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии ас-Садык ас-Сур ранее сообщил РИА Новости, что двух россиян задержали в Триполи за попытку повлиять на предстоящие выборы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва предпринимает шаги по прояснению причин задержания в Ливии двух россиян. МИД России и посольство РФ в Ливии находятся в контакте с властями в Триполи и прорабатывают меры по оказанию задержанным гражданам необходимой консульской помощи.