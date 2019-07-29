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РИА Новости

Зарубежные министры могут обсудить с Ливией вопрос о задержанных россиянах

Вчера, 17:02
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ряд зарубежных министров могут в ближайшее время обсудить с ливийской стороной вопрос освобождения задержанных в Ливии россиян, в том числе двоих сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, заявил РИА Новости глава фонда Александр Малькевич.
В понедельник Малькевич выступил на форсайт-сессии "Африка 2040: образ будущего" в Берлине, в ходе которой призвал международную общественность оказать влияние на Ливию для освобождения задержанных российских граждан. Помимо сотрудников фонда, в Ливии находятся двое российских моряков с судна "Теметерон". В октябре 2018 года местный суд приговорил их к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения, признав виновными в контрабанде нефтепродуктов и нелегальном пересечении государственной границы.
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"Дипломаты обещали, что они до сведения руководства своих стран это доведут. Я знаю, что от нескольких стран будут определенные действия на уровне как минимум министров: со своими условными коллегами - министрами в Ливии они такие разговоры, может быть, начнут прямо сегодня", - сказал Малькевич, не уточнив, о представителях каких стран идет речь.
По его словам, это только первый шаг, он готов "выехать куда угодно", чтобы добиться освобождения российских граждан в Ливии. "Я считаю, что мое выступление на форсайт-сессии, посвященной образу Африки, даст эффект. В ней участвовали порядка 20 послов африканских государств, эксперты, которые давно работают по теме, со стороны Германии - представители нескольких федеральных министерств, иностранные СМИ... Я на всех встречах просил максимально оказывать воздействие на ливийские власти по всем дипломатическим каналам", - добавил руководитель фонда.
В начале июля Малькевич сообщил о задержании в Ливии сотрудников фонда, среди которых социолог Максим Шугалей. По словам Малькевича, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Он добавил, что сотрудники фонда были задержаны еще в мае, "однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля".
Здание министерства иностранных дел РФ
12 июля, 15:13
МИД окажет консульскую помощь двум россиянам, задержанным в Ливии
Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии ас-Садык ас-Сур ранее сообщил РИА Новости, что двух россиян задержали в Триполи за попытку повлиять на предстоящие выборы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва предпринимает шаги по прояснению причин задержания в Ливии двух россиян. МИД России и посольство РФ в Ливии находятся в контакте с властями в Триполи и прорабатывают меры по оказанию задержанным гражданам необходимой консульской помощи.
В 2016 году танкер "Теметерон" был задержан в 17 морских милях от ливийского побережья. Экипаж состоял из трех граждан России (капитан судна из Севастополя, еще двое из Керчи и Ростова-на-Дону), а также пяти граждан Украины и одного гражданина Греции. Танкер принадлежит греческой фирме, судно работало под флагом Белиза. Экипаж обвинили в провозе контрабанды. В марте 2017 года были освобождены шесть членов интернационального экипажа судна, в том числе один гражданин России. В октябре 2018 года суд Триполи приговорил двух российских моряков к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
6 июня, 11:43
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Александр МалькевичЛивияРоссияПолитика
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