Тамбовский губернатор и ректор МГУ договорились о создании консорциума

ТАМБОВ, 29 июл - РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий подписали меморандум о создании консорциума "Вернадский – Тамбов", нацеленного на развитие высокотехнологичных сельского хозяйства и промышленности, сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, сообщил в понедельник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, уже в этом в этом году планируется начать реализацию ряда проектов. Они касаются хранения и обработки больших массивов данных, очистки техногенных вод от тяжелых металлов и радионуклидов, разработки многоцелевых пластичных смазок для использования в условиях Арктики и Крайнего Севера с применением противоизносных присадок на основе графена. Результаты совместных исследований будут использованы тамбовскими предприятиями.

"В основе консорциума "Вернадский - Тамбов" - три составляющие: наука, образование и промышленность. МГУ имени М.В. Ломоносова - надежный партнер, обладающий высокими компетенциями мирового уровня. Координатором консорциума в регионе станет Ассоциация "Объединённый университет им В.И. Вернадского", в составе которого - научные и образовательные организации, а также высокотехнологичные центры. Его учредителями являются Тамбовский государственный технический университет и Мичуринский государственный аграрный университет", - сказал представитель пресс-службы.