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РИА Новости
Тамбовская область

Тамбовский губернатор и ректор МГУ договорились о создании консорциума

Вчера, 17:00
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкФундаментальная библиотека и главное здание МГУ в Москве
Фундаментальная библиотека и главное здание МГУ в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ТАМБОВ, 29 июл - РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий подписали меморандум о создании консорциума "Вернадский – Тамбов", нацеленного на развитие высокотехнологичных сельского хозяйства и промышленности, сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, сообщил в понедельник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, уже в этом в этом году планируется начать реализацию ряда проектов. Они касаются хранения и обработки больших массивов данных, очистки техногенных вод от тяжелых металлов и радионуклидов, разработки многоцелевых пластичных смазок для использования в условиях Арктики и Крайнего Севера с применением противоизносных присадок на основе графена. Результаты совместных исследований будут использованы тамбовскими предприятиями.

"В основе консорциума "Вернадский - Тамбов" - три составляющие: наука, образование и промышленность. МГУ имени М.В. Ломоносова - надежный партнер, обладающий высокими компетенциями мирового уровня. Координатором консорциума в регионе станет Ассоциация "Объединённый университет им В.И. Вернадского", в составе которого - научные и образовательные организации, а также высокотехнологичные центры. Его учредителями являются Тамбовский государственный технический университет и Мичуринский государственный аграрный университет", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что проект создания региональных научно-образовательных консорциумов, объединяющих ведущий университет, несколько региональных вузов и НИИ, а также социально-ориентированный бизнес, принадлежит академику Садовничему и поддержан на федеральном уровне. МГУ уже подписал 7 региональных меморандумов: с Югрой, Удмуртской и Кабардино-Балкарской республиками, Кемеровской и Московской областями, Республикой Татарстан и Хабаровским краем.
Вид на главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
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