Суд ЕС счел возможным продлить эксплуатацию АЭС без экологической оценки

БРЮССЕЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Суд ЕС счел возможным продление срока эксплуатации АЭС без проведения предварительных экологических оценок, если это связано с необходимостью обеспечить стабильность энергоснабжения, говорится в сообщении инстанции.

В конце 2015 года бельгийские власти продлили срок эксплуатации АЭС "Дул-1" еще на десять лет (до 15 февраля 2025 года), а также перенесли дату прекращения производства электроэнергии на станции "Дул-2" до 2025 года. Эти меры сопровождались крупными работами на двух электростанциях, направленными на их модернизацию и обеспечение соблюдения норм безопасности.

Две бельгийские экологические ассоциации обратились в суд, заявив, что власти Бельгии приняли закон, продлевающий срок службы АЭС, без проведения предварительных экологических оценок и общественных консультаций. Они ссылались, в частности, на требования международной конвенции Эспо об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Суд согласился с аргументом, что проект по модернизации АЭС "должен рассматриваться как имеющий сопоставимые масштабы, с точки зрения рисков воздействия на окружающую среду, с первоначальным вводом в эксплуатацию этих электростанций".

"Следовательно, такой проект обязательно должен быть предметом оценки воздействия на окружающую среду, предусмотренной директивой по ОВОС", - говорится в решении.

При этом национальные суды могут, если это позволяет законодательство, "в исключительных случаях поддерживать действие таких мер, если это оправдано соображениями, касающимися необходимости исключения реальной и серьезной угрозы прерывания поставок электроэнергии, которая не может быть устранена другими средствами или альтернативами".

Но такие меры могут "продолжаться только в течение строго необходимого периода времени для устранения этого несоответствия", подчеркнули в суде.