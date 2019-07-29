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РИА Новости

Суд ЕС счел возможным продлить эксплуатацию АЭС без экологической оценки

Вчера, 16:54
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© AFP 2019 / BELGA/Dirk WaemАтомная электростанция "Дул" в Бельгии. Архивное фото
Атомная электростанция Дул в Бельгии. Архивное фото
© AFP 2019 / BELGA/Dirk Waem
БРЮССЕЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Суд ЕС счел возможным продление срока эксплуатации АЭС без проведения предварительных экологических оценок, если это связано с необходимостью обеспечить стабильность энергоснабжения, говорится в сообщении инстанции.
В конце 2015 года бельгийские власти продлили срок эксплуатации АЭС "Дул-1" еще на десять лет (до 15 февраля 2025 года), а также перенесли дату прекращения производства электроэнергии на станции "Дул-2" до 2025 года. Эти меры сопровождались крупными работами на двух электростанциях, направленными на их модернизацию и обеспечение соблюдения норм безопасности.
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Две бельгийские экологические ассоциации обратились в суд, заявив, что власти Бельгии приняли закон, продлевающий срок службы АЭС, без проведения предварительных экологических оценок и общественных консультаций. Они ссылались, в частности, на требования международной конвенции Эспо об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Суд согласился с аргументом, что проект по модернизации АЭС "должен рассматриваться как имеющий сопоставимые масштабы, с точки зрения рисков воздействия на окружающую среду, с первоначальным вводом в эксплуатацию этих электростанций".
"Следовательно, такой проект обязательно должен быть предметом оценки воздействия на окружающую среду, предусмотренной директивой по ОВОС", - говорится в решении.
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При этом национальные суды могут, если это позволяет законодательство, "в исключительных случаях поддерживать действие таких мер, если это оправдано соображениями, касающимися необходимости исключения реальной и серьезной угрозы прерывания поставок электроэнергии, которая не может быть устранена другими средствами или альтернативами".
Но такие меры могут "продолжаться только в течение строго необходимого периода времени для устранения этого несоответствия", подчеркнули в суде.
На территории Бельгии находятся семь атомных энергоблоков. Две бельгийских АЭС - "Дул" с четырьмя реакторами и "Тианж" с тремя реакторами — обеспечивают более половины потребностей королевства в электроэнергии. Власти Бельгии планируют закрыть все атомные станции страны к 2025 году.
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