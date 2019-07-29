Круглый стол в связи с прекращением действия ДРСМД

Участники:
- экс-начальник вооружения Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Анатолий СИТНОВ;
- заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России Дмитрий ДАНИЛОВ;
- заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;
- военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ.
К разговору приглашены представители Федерального Собрания РФ и ИСКРАН.
2 августа прекращает действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Какие последствия будет иметь распад ДРСМД? Что произойдет с архитектурой стратегической стабильности? Ждет ли аналогичная участь СНВ-3?
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- экс-начальник вооружения Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Анатолий СИТНОВ;
- заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России Дмитрий ДАНИЛОВ;
- заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;
- военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ.
К разговору приглашены представители Федерального Собрания РФ и ИСКРАН.
2 августа прекращает действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Какие последствия будет иметь распад ДРСМД? Что произойдет с архитектурой стратегической стабильности? Ждет ли аналогичная участь СНВ-3?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/