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РИА Новости

Круглый стол в связи с прекращением действия ДРСМД

Вчера, 16:52
8
1 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Распад ДРСМД: что ждет систему контроля над вооружениями?".
Участники:
- экс-начальник вооружения Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Анатолий СИТНОВ;
- заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России Дмитрий ДАНИЛОВ;
- заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;
- военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ.

К разговору приглашены представители Федерального Собрания РФ и ИСКРАН.

2 августа прекращает действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Какие последствия будет иметь распад ДРСМД? Что произойдет с архитектурой стратегической стабильности? Ждет ли аналогичная участь СНВ-3?

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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