Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T16:51Z
https://ria.ru/20190729/1556977167.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149871/40/1498714056_0:187:2976:1861_1036x0_80_0_0_26cee73dd0a36bc31722e8d20c6557fc.jpg
РИА Новости
Липецкая область

Липецкие аграрии собрали первый миллион тонн зерна

Вчера, 16:51
42
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 29 июл — РИА Новости. На сегодняшний день земледельцы Липецкой области собрали 1,1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.
Уборка в Липецкой области началась 3 июля в этом году. По итогам прошлого года аграрии собрали более 3 миллионов тонн зерна.
По его словам, с площади 259 тысяч гектаров (35 % от запланированной площади) намолочено 1114,8 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Собирают озимую пшеницу, ячмень и горох. Средняя урожайность составляет 43,1 центнера с гектара, что выше урожайности прошлого года на данную дату. В 17 районах региона урожайность выше 40 центнеров, причем в Долгоруковском районе она приближается к 50 центнерам с гектара. Лидеры по валовому сбору - усманские аграрии: на 29 июля они намолотили 115,5 тысяч тонн.
"У Липецкой области огромный аграрный потенциал. Наши земледельцы славятся своими успехами. Уверен, что в этом году они подтвердят и превзойдут свои высокие достижения, обеспечив хлебом и свой регион, и другие субъекты и государства. Главное сейчас, чтобы погода не подвела", - сказал Игорь Артамонов.
300100
Обсудить 0
Липецкая областьЭкономика
Рекомендуем
Здание банка ВТБ
ВТБ запустил проект "ДДУ для бизнеса" для участников МСП
РИА
Новости
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Доходы Крыма от туризма выросли на четверть
Всероссийский фестиваль фермерской продукции Сыр Пир Мир
Сырный фестиваль пройдет 9-11 августа в Истринском районе Подмосковья
ТГК-1 в I полугодии сократила выработку электроэнергии на 5,2%
Лента
новостей
Трансляция переговоров госсекретаря США Майка Помпео и лидера КНДР Ким Чен Ына
Помпео похвастался, что обошел Родмана по времени общения с Ким Чен Ыном
В Кинешме к 75-й годовщине Победы благоустроят городской парк
В Кинешме к 75-й годовщине Победы благоустроят городской парк
Инновационно-образовательный центр Техноград на ВДНХ
День открытых дверей "Технограда": музыка, технологии, наука и балет
Предприятия АПК Кубани будут поставлять продукцию в Китай
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев
Врио губернатора Севастополя сообщил о нехватке врачей в городе
Рентгеновский снимок мозга
Онкоскрининг прошли более 105 тысяч жителей Тюменской области
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Более 6,5 тысячи жителей ДНР получили российское гражданство
Загородная дорога
Лесничества в Чувашии получили новую технику для предотвращения пожаров
В Кузбассе подросток утонул в реке на территории парка
В США один человек погиб при стрельбе на съемках клипа рэп-группы
Энергия водорода: итоги конкурса Up Great
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:40"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
23:00СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко
22:55Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей
22:54СМИ сообщили о планах Индии купить российские ракеты для Су-30МКИ
22:51В партии "Слуга народа" назвали вероятного спикера Рады
Лента новостейМолния