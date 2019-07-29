Липецкие аграрии собрали первый миллион тонн зерна

ЛИПЕЦК, 29 июл — РИА Новости. На сегодняшний день земледельцы Липецкой области собрали 1,1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.

Уборка в Липецкой области началась 3 июля в этом году. По итогам прошлого года аграрии собрали более 3 миллионов тонн зерна.

По его словам, с площади 259 тысяч гектаров (35 % от запланированной площади) намолочено 1114,8 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Собирают озимую пшеницу, ячмень и горох. Средняя урожайность составляет 43,1 центнера с гектара, что выше урожайности прошлого года на данную дату. В 17 районах региона урожайность выше 40 центнеров, причем в Долгоруковском районе она приближается к 50 центнерам с гектара. Лидеры по валовому сбору - усманские аграрии: на 29 июля они намолотили 115,5 тысяч тонн.