Помпео не ставит сроков для заключения нового соглашения с Ираном

ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео отказался предположить сроки возможности заключения нового соглашения с Ираном, об этом он заявил, выступая в понедельник в Экономической клубе в Вашингтоне.
"Я не занимаюсь составлением графиков", - сказал Помпео, отвечая на вопрос, следует ли ожидать, что соглашение с Ираном будет заключено в текущем или следующем году.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.
В годовщину выхода США из сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
Ранее Помпео и президент США Дональд Трамп заявляли о готовности к переговорам с Ираном. Трамп заявлял, что хочет заключения нового соглашения взамен "ядерной сделки" 2015 года. В этом документе, по мнению американского лидера, должны быть отражены некие обязательства Ирана по изменению своей политики, прежде всего отказ от "поддержки терроризма" за рубежом. Кроме того, целый ряд требований касается внутренней политики страны. В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана. Власти исламской республики отвергают обвинения в поддержке терроризма и требуют прекратить от США вмешиваться в ситуацию в стране.