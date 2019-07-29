Помпео не ставит сроков для заключения нового соглашения с Ираном

ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео отказался предположить сроки возможности заключения нового соглашения с Ираном, об этом он заявил, выступая в понедельник в Экономической клубе в Вашингтоне.

"Я не занимаюсь составлением графиков", - сказал Помпео, отвечая на вопрос, следует ли ожидать, что соглашение с Ираном будет заключено в текущем или следующем году.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.

В годовщину выхода США из сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).