Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T16:48Z
https://ria.ru/20190729/1556977002.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155349/76/1553497653_0:98:2832:1691_1036x0_80_0_0_a8efc0382750ccb42f54375c0c829706.jpg
РИА Новости

Помпео не ставит сроков для заключения нового соглашения с Ираном

Вчера, 16:48
162
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео отказался предположить сроки возможности заключения нового соглашения с Ираном, об этом он заявил, выступая в понедельник в Экономической клубе в Вашингтоне.
"Я не занимаюсь составлением графиков", - сказал Помпео, отвечая на вопрос, следует ли ожидать, что соглашение с Ираном будет заключено в текущем или следующем году.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.
В годовщину выхода США из сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
28 июля, 20:18
Рябков оценил возможность возвращения Ирана к выполнению СВПД
Ранее Помпео и президент США Дональд Трамп заявляли о готовности к переговорам с Ираном. Трамп заявлял, что хочет заключения нового соглашения взамен "ядерной сделки" 2015 года. В этом документе, по мнению американского лидера, должны быть отражены некие обязательства Ирана по изменению своей политики, прежде всего отказ от "поддержки терроризма" за рубежом. Кроме того, целый ряд требований касается внутренней политики страны. В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана. Власти исламской республики отвергают обвинения в поддержке терроризма и требуют прекратить от США вмешиваться в ситуацию в стране.
100002
Обсудить 0
Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеВыход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Майк ПомпеоИранСШАВ мире
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Помпео заявил, что США обеспечат свободу судоходства в Ормузском проливе
РИА
Новости
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Помпео прокомментировал ситуацию с ближневосточным урегулированием
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече глав делегаций министерской встречи БРИКС в Рио-де-Жанейро. 26 июля 2019
Лавров встретился с представителем генсека ООН по Ираку
Танкер Stena Impero
Иран отверг возможность обмена задержанного Stena Impero на Grace 1
Лента
новостей
Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза ООН по Северной Корее
Россия призвала страны отказаться от односторонней повестки в Ливии
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Помпео выступил за обширный диалог с Россией по нераспространению
Военнослужащие в Судане
На западе Судана демонстранты подожгли здание банка, сообщили СМИ
Ирак планирует построить новую базу ВМС в Басре
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
Боевики обстреляли населенные пункты в двух сирийских провинциях
Глава Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты Московский комсомолец Павел Гусев
Суд отклонил иск главреда "МК" Гусева к бывшей супруге
Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, в Панмунжоме, Южная Корея. 30 июня 2019
Третья встреча Трампа и Ким Чен Ына пока не планируется, заявил Помпео
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео рассказал о пяти случаях "вмешательства" России за последние годы
Трансляция переговоров госсекретаря США Майка Помпео и лидера КНДР Ким Чен Ына
Помпео похвастался, что обошел Родмана по времени общения с Ким Чен Ыном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров встретился с председателем 73-й сессии Генассамблеи ООН
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16В США пять человек погибли в результате стрельбы
02:08В Пятигорске потушили пожар в цехе по производству шуб
02:06В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета
01:53Сенат США не смог отменить решение Трампа по поставкам оружия Эр-Рияду
01:46Болтон подтвердил успешное испытание противоракетной обороны США и Израиля
01:40"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
Лента новостейМолния