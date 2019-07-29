На Дальнем Востоке более 670 жилых домов остаются подтопленными

"По состоянию на сегодняшний день остаются подтопленными 20 населенных пунктов, 678 жилых домов с населением 1679 человек, 803 приусадебных участка, 6 социально значимых объектов и 27 участков автодорог. Отрезано 17 населенных пунктов", - сообщили в МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что в августе в Хабаровском крае на Амуре ожидается паводок из Забайкальского края и Амурской области, где идут дожди. Прогнозировалось, что уровень воды у Хабаровска может составить 450-500 сантиметров при отметке неблагоприятного явления 450 сантиметров, опасного - 600 сантиметров. При таком уровне будут затоплены острова под Хабаровском, где расположены дачи, а также низкие участки местности в Хабаровске и пригороде. Население предупредили о необходимости собрать урожай.