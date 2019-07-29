Ученые опубликовали видео освобождения белух из "китовой тюрьмы"

ВЛАДИВОСТОК, 29 июл — РИА Новости. Специалисты Всероссийского НИИ океанографии (ВНИРО) предоставили Greenpeace видеозаписи освобождения белух из "китовой тюрьмы" в Охотское море, ролик опубликован на Специалисты Всероссийского НИИ океанографии (ВНИРО) предоставили Greenpeace видеозаписи освобождения белух из "китовой тюрьмы" в Охотское море, ролик опубликован на сайте института.

Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили 27 июня. Еще трех косаток выпустили 16 июля. ВНИРО опубликовал видео с косатками, но экологи и общественность призвали представить доказательства выпуска белух.

Greenpeace привлек к просмотру независимого эксперта — координатора природоохранных проектов научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" Виктора Никифорова. По его словам, по видео можно сделать вывод, что в море выпущены шесть белух — пять особей с берега и одна с катамарана.

Зоозащитники подтвердили получение видеозаписи и привели просьбу Никифорова в будущем более тщательно оформлять видеодокументы выпуска животных, включая тайм-коды.

Также эксперт выступил за разработку протоколов проведения такой съемки с едиными правилами.

"Greenpeace добивается, чтобы подобная ситуация с отловом косаток и белух больше никогда не повторялась. Мы поддерживаем позицию вице-премьера Алексея Гордеева, который предложил ввести запрет на вылов китообразных в учебных и культурно-просветительских целях — для дельфинариев и океанариумов", — отметили зоозащитники.

"Китовая тюрьма"

История получила широкий общественный резонанс после октябрьских заявления Greenpeace о незаконной продаже краснокнижных косаток из России в Китай. Началось разбирательство.

Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи возбудили дело о незаконном вылове и жестоком обращении с животными.

По данным СК, в бухте было 11 косаток — все они оказались детенышами — и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.

Двадцать второго февраля Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу вместе с учеными решить судьбу животных.