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РИА Новости

Ученые опубликовали видео освобождения белух из "китовой тюрьмы"

Вчера, 16:30
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июл — РИА Новости. Специалисты Всероссийского НИИ океанографии (ВНИРО) предоставили Greenpeace видеозаписи освобождения белух из "китовой тюрьмы" в Охотское море, ролик опубликован на сайте института.
Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили 27 июня. Еще трех косаток выпустили 16 июля. ВНИРО опубликовал видео с косатками, но экологи и общественность призвали представить доказательства выпуска белух.
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Greenpeace привлек к просмотру независимого эксперта — координатора природоохранных проектов научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" Виктора Никифорова. По его словам, по видео можно сделать вывод, что в море выпущены шесть белух — пять особей с берега и одна с катамарана.
Зоозащитники подтвердили получение видеозаписи и привели просьбу Никифорова в будущем более тщательно оформлять видеодокументы выпуска животных, включая тайм-коды.
Также эксперт выступил за разработку протоколов проведения такой съемки с едиными правилами.
"Greenpeace добивается, чтобы подобная ситуация с отловом косаток и белух больше никогда не повторялась. Мы поддерживаем позицию вице-премьера Алексея Гордеева, который предложил ввести запрет на вылов китообразных в учебных и культурно-просветительских целях — для дельфинариев и океанариумов", — отметили зоозащитники.

"Китовая тюрьма"

История получила широкий общественный резонанс после октябрьских заявления Greenpeace о незаконной продаже краснокнижных косаток из России в Китай. Началось разбирательство.
Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи возбудили дело о незаконном вылове и жестоком обращении с животными.
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
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Ученые оценили стоимость спасения всех косаток и белух из "китовой тюрьмы"
По данным СК, в бухте было 11 косаток — все они оказались детенышами — и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Двадцать второго февраля Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу вместе с учеными решить судьбу животных.
Суд на Сахалине признал, что белух и косаток вылавливали незаконно. После этого началась подготовка к освобождению.
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GreenpeaceАлексей ГордеевРИА Наука
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