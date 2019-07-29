В Свердловской области прохожие спасли ребенка, на которого напал мужчина

"В ходе расследования установлено, что 10 июня 2019 года около 23.00 (21.00 мск) возле дома №44 по улице Уральских рабочих в городе Верхняя Пышма женщина просила о помощи у прохожих. На ее просьбы откликнулись двое мужчин, которые совместно с этой женщиной прошли в квартиру по вышеуказанному адресу и пресекли незаконные действия мужчины в отношении несовершеннолетнего. Благодаря этому жизнь ребенку удалось спасти, и фигурант был задержан "по горячим следам", впоследствии заключен под стражу", - говорится в сообщении.