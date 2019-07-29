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РИА Новости

Помпео выступил за обширный диалог с Россией по нераспространению

Вчера, 16:21
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. США рассчитывают на широкий диалог с Россией по вопросам нераспространения, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"У нас с ними (русскими - ред.) стратегический диалог. Мы надеемся, что это вырастет во что-то, что охватит широкий круг вопросов нераспространения, не только вопросы ядерного распространения. Надеемся, что Китай присоединится к нам в этом обсуждении. Мы считаем, что сегодня Китай должен быть частью таких договоренностей", - сказал он, выступая в Экономическом клубе в Вашингтоне.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом. 8 мая 2019
8 мая, 14:10
Лавров: проблемы вокруг СВПД усложняют ситуацию с режимом нераспространения
США планируют 2 августа выйти из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) под предлогом того, что Россия якобы создала ракету, нарушающую его условия. Москва подобные обвинения отрицает и обвиняет Вашингтон в ряде нарушений этого документа.
Кроме того, пока нет официальной позиции США по поводу продления Договора о стратегических наступательных вооружениях. Вашингтон выразил желание подключить к обсуждению дополнений к договору Китай, который, в свою очередь, неоднократно заявлял, что не будет вести такие переговоры. СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
После встречи президентов России и США на полях саммита G7 диалог по стратегической стабильности получил новый стимул. В частности, прошла встреча на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств в Женеве. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, США на этой встрече не отреагировали должным образом на предложения обсудить продление ДСНВ. Сдвигов по теме ДРСМД на встрече тоже не произошло.
24 июля, 05:09
В Китае заявили о новых вызовах для международного режима нераспространения
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РоссияСШАБезопасностьВ мире
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