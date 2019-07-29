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РИА Новости

В берлинском аэропорту Тегель проводят операцию из-за опасного груза

Вчера, 16:21
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© РИА Новости / Артур АлександровГлавный терминал международного аэропорта Тегель в Берлине
Главный терминал международного аэропорта Тегель в Берлине
© РИА Новости / Артур Александров
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Берлинские пожарные проводят операцию в столичном аэропорту Тегель, где в самолете была обнаружена дефектная емкость с опасным грузом.
"Наши специальные силы проводят операцию в аэропорту Тегель. Было установлено, что там находится дефектная емкость с опасным грузом", - сообщается в Twitter пожарной службы Берлина.
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Как сообщила в Twitter администрация аэропорта, ситуация не повлияла на авиасообщение. "В отдельных случаях возможна задержка наземного обслуживания отправляющих самолетов", - сообщили в аэропорту.
О каком именно опасном грузе идет речь, не уточняется. СМИ сообщают, что самолет принадлежит авиакомпании Helvetic Airways.
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