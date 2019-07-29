В берлинском аэропорту Тегель проводят операцию из-за опасного груза

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Берлинские пожарные проводят операцию в столичном аэропорту Тегель, где в самолете была обнаружена дефектная емкость с опасным грузом.

"Наши специальные силы проводят операцию в аэропорту Тегель. Было установлено, что там находится дефектная емкость с опасным грузом", - сообщается в Twitter пожарной службы Берлина.

Как сообщила в Twitter администрация аэропорта, ситуация не повлияла на авиасообщение. "В отдельных случаях возможна задержка наземного обслуживания отправляющих самолетов", - сообщили в аэропорту.