ВТБ запустил проект "ДДУ для бизнеса" для участников МСП

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Банк ВТБ запустил пилотный проект "ДДУ для бизнеса", в рамках которого клиенты малого и среднего предпринимательства могут оформить кредит на приобретение объектов коммерческой недвижимости на этапе строительства по договору долевого участия (ДДУ), говорится в сообщении кредитной организации.

Денежные средства, полученные по кредиту, размещаются на специальном счете эскроу, открытом в банке ВТБ до момента исполнения застройщиком своих обязательств и завершения строительства. В случае неисполнения девелопером условий по передаче готового объекта недвижимости деньги возвращаются клиентам для закрытия кредита.