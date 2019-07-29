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РИА Новости

ВТБ запустил проект "ДДУ для бизнеса" для участников МСП

Вчера, 16:09
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание банка ВТБ
Здание банка ВТБ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Банк ВТБ запустил пилотный проект "ДДУ для бизнеса", в рамках которого клиенты малого и среднего предпринимательства могут оформить кредит на приобретение объектов коммерческой недвижимости на этапе строительства по договору долевого участия (ДДУ), говорится в сообщении кредитной организации.
Денежные средства, полученные по кредиту, размещаются на специальном счете эскроу, открытом в банке ВТБ до момента исполнения застройщиком своих обязательств и завершения строительства. В случае неисполнения девелопером условий по передаче готового объекта недвижимости деньги возвращаются клиентам для закрытия кредита.
"Данный продукт важен для рынка с двух точек зрения. Во-первых, он помогает застройщикам реализовывать малому и среднему бизнесу помещения на первых этажах строящихся жилых зданий, благодаря чему строительные проекты будут быстрее окупаться. Во-вторых, он позволит нашим клиентам - компаниям малого и среднего бизнеса увеличить свои активы и расширить деятельность, причем с минимальными рисками, поскольку права и денежные средства покупателей будут защищены в соответствии с условиями Федерального закона 214-ФЗ", - цитируется в сообщении заместитель президента-председателя правления банка Денис Бортников.
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