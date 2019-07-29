Врио губернатора Севастополя сообщил о нехватке врачей в городе

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Севастополь остро нуждается во врачах скорой помощи и онкологах, сообщил в понедельник врио главы города Михаил Развожаев в ходе совещания по реализации нацпроектов с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"Мы предусмотрели отдельные меры социальной поддержки для привлечения высококлассных медицинских специалистов по самым дефицитным в Севастополе специальностям - это онкологи, врачи и фельдшеры скорой медицинской помощи, терапевты", - сказал Развожаев.

Он добавил, что "для действующего онкодиспансера будет закуплено необходимое оборудование для выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях", также создаются три центра амбулаторной онкологической помощи.