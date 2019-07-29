Врио губернатора Севастополя сообщил о нехватке врачей в городе

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Севастополь остро нуждается во врачах скорой помощи и онкологах, сообщил в понедельник врио главы города Михаил Развожаев в ходе совещания по реализации нацпроектов с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
"Мы предусмотрели отдельные меры социальной поддержки для привлечения высококлассных медицинских специалистов по самым дефицитным в Севастополе специальностям - это онкологи, врачи и фельдшеры скорой медицинской помощи, терапевты", - сказал Развожаев.
Он добавил, что "для действующего онкодиспансера будет закуплено необходимое оборудование для выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях", также создаются три центра амбулаторной онкологической помощи.
"В 2019 году мы начнем строительство трех подстанций скорой медицинской помощи и поликлиники и завершим капитальный ремонт в 12 учреждениях здравоохранения", - заключил Развожаев.
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