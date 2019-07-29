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РИА Новости

СМИ сообщили о нападении египетского консула в Испании на жену и дочь

Вчера, 16:02
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Консул Египта в Испании напал на своих супругу и дочь в одном из мадридских торговых центров, его доставили в полицию, но не смогли привлечь к ответственности, сообщает интернет-газета eldiario.es со ссылкой на источники в полиции.
Инцидент с участием Тарека А., которого издание называет египетским дипломатом номер два в Испании, произошел 13 июля. Сотрудники Гражданской гвардии прибыли в ТЦ Xanadu после экстренного сигнала, сообщавшем о посетителе, напавшем на жену и 14-летнюю дочь.
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Предполагаемый агрессор и его жертва сообщили стражам порядка о своем дипломатическом статусе, после чего были доставлены в отделение полиции для проверки информации.
Вскоре в полицию явились сотрудники египетского посольства, и после разговора с ними консул покинул участок. Дипломаты также пообщались с его супругой. Отмечается, что после этой беседы женщина отказалась подписывать жалобу, уже подготовленную правоохранителями в связи с фактами гендерного насилия.
Как пишет издание, полиция не смогла инициировать необходимый протокол, предусматривающий задержание и привлечение к ответственности агрессора, из-за дипломатического иммунитета, которым обладал консул. В полиции располагают сведениями, что это не первый случай насилия в семье дипломата.
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