На АЭС "Аккую" доставили ловушку расплава ядерного топлива для блока №1

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Одна из основных систем безопасности - устройство локализации расплава активной зоны (ловушки расплава) энергоблока №1, доставлена на площадку АЭС "Аккую", строящейся в Турции с участием России, сообщила пресс-служба проектной компании "Аккую Нуклеар".

"Устройство локализации расплава, спроектированное для атомных электростанций третьего поколения, к которым относится АЭС "Аккую", позволяет повысить уровень ядерной безопасности. До конца этого года завершится процесс монтажа данного оборудования", - отметил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, слова которого цитируются в сообщении.

Ловушка расплава - уникальная разработка российских атомщиков, представляющая собой специальную систему защиты атомной станции на случай аварии с расплавлением ядерного топлива в реакторе. Ловушка представляет собой конусообразный корпус, устанавливаемый на дне шахты реактора. Она заполнена специальными материалами (наполнителем), которые в случае чрезвычайной ситуации перемешиваются с расплавом активной зоны и обеспечивают его равномерное размещение в корпусе ловушки. Устройство может удерживать расплав неограниченное количество времени, не давая радиоактивным веществам попасть в окружающую среду. Впервые ловушка расплава была установлена на первой очереди Тяньваньской АЭС в Китае, построенной по российскому проекту.

Для АЭС "Аккую" создана усовершенствованная ловушка расплава с учетом увеличения нагрузок от максимального расчетного землетрясения, которые может выдержать энергоблок, а также в связи с увеличением в новых проектах АЭС автономности энергоблока без внешних источников электроснабжения до трех суток в случае аварии. Ловушку расплава для блока №1 АЭС "Аккую" изготовило российское предприятие АО "Тяжмаш" (Сызрань, Самарская область).