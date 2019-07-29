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РИА Новости
Ядерные технологии

На АЭС "Аккую" доставили ловушку расплава ядерного топлива для блока №1

Вчера, 15:59
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© РИА Новости / Елена ПалажченкоУказатель на место строительства АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции
Указатель на место строительства АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции
© РИА Новости / Елена Палажченко
Указатель на место строительства АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Одна из основных систем безопасности - устройство локализации расплава активной зоны (ловушки расплава) энергоблока №1, доставлена на площадку АЭС "Аккую", строящейся в Турции с участием России, сообщила пресс-служба проектной компании "Аккую Нуклеар".
"Устройство локализации расплава, спроектированное для атомных электростанций третьего поколения, к которым относится АЭС "Аккую", позволяет повысить уровень ядерной безопасности. До конца этого года завершится процесс монтажа данного оборудования", - отметил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, слова которого цитируются в сообщении.
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Ловушка расплава - уникальная разработка российских атомщиков, представляющая собой специальную систему защиты атомной станции на случай аварии с расплавлением ядерного топлива в реакторе. Ловушка представляет собой конусообразный корпус, устанавливаемый на дне шахты реактора. Она заполнена специальными материалами (наполнителем), которые в случае чрезвычайной ситуации перемешиваются с расплавом активной зоны и обеспечивают его равномерное размещение в корпусе ловушки. Устройство может удерживать расплав неограниченное количество времени, не давая радиоактивным веществам попасть в окружающую среду. Впервые ловушка расплава была установлена на первой очереди Тяньваньской АЭС в Китае, построенной по российскому проекту.
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Для АЭС "Аккую" создана усовершенствованная ловушка расплава с учетом увеличения нагрузок от максимального расчетного землетрясения, которые может выдержать энергоблок, а также в связи с увеличением в новых проектах АЭС автономности энергоблока без внешних источников электроснабжения до трех суток в случае аварии. Ловушку расплава для блока №1 АЭС "Аккую" изготовило российское предприятие АО "Тяжмаш" (Сызрань, Самарская область).
Строительство энергоблока №1 АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года. Проект АЭС включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов. Пуск первого блока АЭС планируется в 2023 году, потом - по блоку каждый год. Проект АЭС "Аккую" реализуется по схеме "строй, владей, эксплуатируй", по которой российская сторона построит атомную станцию и будет ею управлять.
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