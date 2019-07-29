Полиция проверит, почему детский лагерь на Урале работал без разрешения

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июл - РИА Новости. Полиция проводит проверку в отношении организатора детского лагеря в городе Кыштым Челябинской области, который работал без соответствующего разрешения, в настоящее время все дети покинули лагерь, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУМВД России по региону.

"На территории Кыштымского района выявлен несанкционированный лагерь, работающий с большим количеством нарушений. Сотрудниками полиции оповещены родители, всех детей забрали домой. В настоящее время в отношении организатора лагеря проводится проверка", - говорится в сообщении.

На основании федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" родители были предупреждены о необходимости забрать детей, уточняет пресс-служба.

Также в пресс-службе РИА Новости добавили, что после закрытия лагеря всех детей поместили в спортзал местной школы, их обеспечили едой и водой.

По данным пресс-центра прокуратуры, данный лагерь работал без разрешительных документов, в нем находились 31 ребенок и шесть-семь взрослых, все они - жители Свердловской и Тюменской областей. В пресс-центре добавили, что прокуратура предписаний о закрытии лагеря в данном случае не выносила.

В ГУМЧС России по региону РИА Новости уточнили, что данный лагерь работал без внесения в реестр, несанкционированно. При проверке в лагере было выявлено 13 нарушений правил пожарной безопасности, добавили в пресс-центре ведомства.