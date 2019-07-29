Бенедикт Камбербэтч озвучит мультфильм "Тигр, который пришел выпить чаю"

Книга "Тигр, который пришел выпить чаю" о симпатичном, но нахальном тигре, заглянувшем в гости к маленькой девочке Софи и ее маме, вышла в Великобритании в 1968 году и с тех пор много раз переиздавалась. В России она была опубликована в 2012 году.