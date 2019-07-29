Бенедикт Камбербэтч озвучит мультфильм "Тигр, который пришел выпить чаю"

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Бенедикт Камбербэтч и Дэвид Ойелоуо озвучат мультфильм по известной детской книге английской писательницы Джудит Керр "Тигр, который пришел выпить чаю", сообщает Independent.
Тридцатиминутный мультфильм будет показан на британском телевидении на Рождество.
Создатели телеверсии бестселлера почтят память Джудит Керр, умершей в мае 2019 года в возрасте 95 лет.
Книга "Тигр, который пришел выпить чаю" о симпатичном, но нахальном тигре, заглянувшем в гости к маленькой девочке Софи и ее маме, вышла в Великобритании в 1968 году и с тех пор много раз переиздавалась. В России она была опубликована в 2012 году.