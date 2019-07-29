Свыше 200 тысяч жителей МО прикрепились к поликлинике через интернет

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Около 202 тысяч жителей Московской области прикрепились в этом году к поликлинике из дома. Возможность онлайн-прикрепления к медицинским учреждениям появилась у жителей региона в 2018 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Подмосковья Татьяну Мухтасарову.
"Мы продолжаем развивать электронные сервисы, позволяющие получать услуги с удобством. Современные технологии позволяют нашим жителям быстро и без труда прикрепиться к поликлинике и записаться на прием к нужному специалисту", — отметила министр.
Для того чтобы заполнить заявление на прикрепление к выбранной поликлинике, необходимы медицинский полис и документ, удостоверяющий личность. Процедура оформления заявления занимает в среднем не более 15 минут.
Также министр напомнила о том, что в регионе реализуются программы поддержки врачей: в Подмосковье действуют программы "Земский доктор" и "Социальная ипотека".