В Подмосковье применят технологию плазменной утилизации отходов

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. В Московской области будут применять технологию плазменной утилизации отходов. Соответствующий вопрос на данный момент прорабатывается, сообщил телеканал В Московской области будут применять технологию плазменной утилизации отходов. Соответствующий вопрос на данный момент прорабатывается, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра жилищно-коммунального хозяйства региона Евгения Хромушина.

"Мы встретились с разработчиками технологии плазменной утилизации коммунальных отходов. Считаю, что она вполне может быть применима у нас", — заявил Евгений Хромушин.

Технологию применяют для обезвреживания опасных веществ и отходов производства. Благодаря такой утилизации сокращается выброс токсинов почти на 100%. При этом полученные вещества можно применять в качестве сырья и безопасного топлива.

Сейчас перед министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области стоит задача найти передовые технологии утилизации мусора. С компанией "Экоспас" уже обсудили возможность применения установки плазменной утилизации отходов.

"Мы договорились о дальнейшем сотрудничестве по освоению промышленного производства и внедрению таких установок у нас, в Подмосковье. Они могут спокойно работать в таких маленьких городках, как Химик Можайского округа, или Монино, или ЗАТО "Восход" с небольшой численностью населения, так как они компактные", — добавил Евгений Хромушин.