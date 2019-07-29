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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье применят технологию плазменной утилизации отходов

Вчера, 15:44
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© РИА Новости / Павел ЛьвовМусоросортировочный комплекс
Мусоросортировочный комплекс
© РИА Новости / Павел Львов
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. В Московской области будут применять технологию плазменной утилизации отходов. Соответствующий вопрос на данный момент прорабатывается, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра жилищно-коммунального хозяйства региона Евгения Хромушина.
"Мы встретились с разработчиками технологии плазменной утилизации коммунальных отходов. Считаю, что она вполне может быть применима у нас", — заявил Евгений Хромушин.
Технологию применяют для обезвреживания опасных веществ и отходов производства. Благодаря такой утилизации сокращается выброс токсинов почти на 100%. При этом полученные вещества можно применять в качестве сырья и безопасного топлива.
Сейчас перед министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области стоит задача найти передовые технологии утилизации мусора. С компанией "Экоспас" уже обсудили возможность применения установки плазменной утилизации отходов.
"Мы договорились о дальнейшем сотрудничестве по освоению промышленного производства и внедрению таких установок у нас, в Подмосковье. Они могут спокойно работать в таких маленьких городках, как Химик Можайского округа, или Монино, или ЗАТО "Восход" с небольшой численностью населения, так как они компактные", — добавил Евгений Хромушин.
Для использования установки необходимо прохождение госэкспертизы. По словам Евгения Хромушина, министерство окажет разработчикам необходимое содействие.
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