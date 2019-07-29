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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Легойда: акция у Рады должна привлечь внимание к захватам храмов на Украине

Вчера, 15:33
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© Gleb GaranichКрестный ход УПЦ Московского патриархата в Киеве. 27 июля 2019
Крестный ход УПЦ Московского патриархата в Киеве. 27 июля 2019
© Gleb Garanich
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. В Московском патриархате выразили надежду, что акция верующих Украинской православной церкви в канун Дня крещения Руси у стен Верховной Рады привлечет внимание новых украинских властей к захваченным храмам канонической Церкви и поможет восстановить справедливость.
Во время крестного хода в Киеве 27 июля участники шествия установили перед Верховной радой Украины стенды с фотографиями религиозных общин УПЦ, пострадавших от церковного рейдерства сторонников новосозданной так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ). На десятках плакатов были представлены истории каждой отдельной общины УПЦ, пострадавшей от противозаконных действий раскольников и националистов.
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Комментируя это событие, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что "импровизированная выставка" продемонстрировала новым народным избранникам нарушения прав верующих в результате захватов храмов.
"Хочется надеяться, что эта акция послужит напоминанием о допущенных ошибках со стороны ушедшей украинской власти и поможет новоизбранным парламентариям законно блюсти интересы своих граждан, упреждая подобные ситуации. В первую очередь, конечно, новым властям стоило бы восстановить справедливость, посодействовав возврату захваченных храмов пострадавшим общинам", - написал Легойда в понедельник в своем Telegram-канале.
В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ. Захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ – таким образом украинские власти выполняют обещание об "исключительно мирном и добровольном переходе приходов, в четкой определенной законом процедуре". Ранее на собрании представителей епархиальных юридических отделов УПЦ 19 июня 2019 года управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что представители "новой церкви" совершили более 80 рейдерских захватов храмов канонической церкви.
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Религия и мировоззрениерелигияСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковьВладимир ЛегойдаМоскваУкраина
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