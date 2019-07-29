Легойда: акция у Рады должна привлечь внимание к захватам храмов на Украине

Во время крестного хода в Киеве 27 июля участники шествия установили перед Верховной радой Украины стенды с фотографиями религиозных общин УПЦ, пострадавших от церковного рейдерства сторонников новосозданной так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ). На десятках плакатов были представлены истории каждой отдельной общины УПЦ, пострадавшей от противозаконных действий раскольников и националистов.

"Хочется надеяться, что эта акция послужит напоминанием о допущенных ошибках со стороны ушедшей украинской власти и поможет новоизбранным парламентариям законно блюсти интересы своих граждан, упреждая подобные ситуации. В первую очередь, конечно, новым властям стоило бы восстановить справедливость, посодействовав возврату захваченных храмов пострадавшим общинам", - написал Легойда в понедельник в своем Telegram-канале.

В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ. Захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ – таким образом украинские власти выполняют обещание об "исключительно мирном и добровольном переходе приходов, в четкой определенной законом процедуре". Ранее на собрании представителей епархиальных юридических отделов УПЦ 19 июня 2019 года управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что представители "новой церкви" совершили более 80 рейдерских захватов храмов канонической церкви.