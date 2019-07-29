В Каракасе рассказали о работе с российскими военными специалистами

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Военные специалисты РФ при необходимости вновь поедут в Венесуэлу для обеспечения работы российских систем вооружений, заявил РИА Новости военный атташе венесуэльского посольства в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес.
"Россия постоянно поддерживает Венесуэлу в военно-технической области. Когда потребовалось присутствие российских военных для помощи, консультаций, обслуживания, поддержания систем вооружения, приобретенных здесь. Конечно, в рамках военно-технического сотрудничества они поедут вновь и тогда, когда это будет необходимо. Российские военные специалисты окажут нам поддержку, чтобы гарантировать работу систем оружия, приобретенных недавно", - сказал он.
4 декабря 2018, 13:08Межгосударственные отношения России и Венесуэлы
Перес уточнил, что речь идет о системах, приобретенных между 2008 и 2014 годом.