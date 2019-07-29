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РИА Новости

Медведев поручил проработать вопрос возобновления режима СЭЗ в Севастополе

Вчера, 15:23
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Севастополь. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что даст поручение ряду ведомств проработать возможность возобновления режима свободной экономической зоны в Севастополе.
В понедельник глава российского правительства провел встречу с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, в ходе которой тот попросил на какой-то период оставить для Севастополя свободную экономическую зону, которая была открыта в 2014 году, поскольку этот режим благотворно действовал на экономику города.
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"Очевидно, что экономика Севастополя, не говоря уже о социальной сфере, еще сильно отличается от лучших образцов нашей страны. Поэтому, наверное, нужно вернуться к разговору о сохранении и возобновлении соответствующих льгот, давайте, я дам поручение, я прошу вас тогда отработать вместе с министерством экономики и министерством финансов и рядом других ведомств, которые этим занимаются. И тогда уже предложение сформулируете и доложите", - сказал Медведев.
"Я считаю, что правильно этим заниматься", - также добавил глава кабмина.
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Развожаев также доложил Медведеву о социально-экономической ситуации в городе, отметив, что она "достаточно оптимистичная", однако есть и проблемы, в частности, в сфере инвестиций "есть некоторый провал", поскольку "несмотря на огромные объёмы средств", предусмотренные в рамках ФЦП по развитию Крыма и Севастополя, "стройки никакие... начаты не были". Тем не менее, как заверил врио губернатора, сейчас некоторые проекты "наконец-то на выходе", и в этом году власти города рассчитывают самые важные объекты начать.
"На это нужно обратить самое пристальное внимание... Я говорил о том, что очень медленно все разворачивается, надеюсь, что вы сможете наверстать вот эти упущения, которые были, и решить эти проблемы, которые накопились - я имею в виду медленное принятие управленческих решений", - сказал Медведев.
Развожаев в ответ на это пообещал приложить "максимум усилий".
СЭЗ в Крыму начала действовать с 1 января 2015 года, получившие статус участника СЭЗ могут применять пониженные тарифы в течение 10 лет со дня получения такого статуса. Однако пользоваться ими могут лишь те участники, которые получили этот статус в течение трех лет со дня создания этой зоны.
Сейчас тариф на обязательное пенсионное страхование для участников СЭЗ установлен в размере 6%, на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 1,5%, на обязательное медстрахование - 0,1%.
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Михаил РазвожаевДмитрий МедведевКрымСевастопольРоссияЭкономика
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