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РИА Новости

Силовики используют перемирие для размещения вооружения, заявили в ЛНР

Вчера, 15:23
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМестные жители в районе пропускного пункта "Станица Луганская", куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
Местные жители в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Украинские силовики используют перемирие для размещения вооружения у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в понедельник начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Очередной режим прекращения огня вступил в силу в регионе в 00.01 мск с 21 июля. Стороны конфликта уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.
"Используя договоренности о перемирии, Майстренко (командир 54 бригады силовиков Алексей Майстренко - ред.) продолжает скрытное размещение запрещенного вооружения вдоль линии соприкосновения, проведение мероприятий по оборудованию новых, дооборудованию и маскировки имеющихся позиций", - заявил Осадчий.
По его словам, в районе населенного пункта Золотое выявлено передвижение двух танков Т-72, в районе Попасной на территории жилого домовладения обнаружены огневые позиции трех минометов калибром 120 миллиметров.
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"Мы призываем представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ активизировать наблюдение местности с целью фиксации запрещенного вооружения ВСУ, а в случае выявления добиться его отвода на установленные дистанции", - добавил Осадчий.
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