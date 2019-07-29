Силовики используют перемирие для размещения вооружения, заявили в ЛНР

Местные жители в районе пропускного пункта "Станица Луганская", куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений

ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Украинские силовики используют перемирие для размещения вооружения у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в понедельник начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в регионе в 00.01 мск с 21 июля. Стороны конфликта уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

"Используя договоренности о перемирии, Майстренко (командир 54 бригады силовиков Алексей Майстренко - ред.) продолжает скрытное размещение запрещенного вооружения вдоль линии соприкосновения, проведение мероприятий по оборудованию новых, дооборудованию и маскировки имеющихся позиций", - заявил Осадчий.

По его словам, в районе населенного пункта Золотое выявлено передвижение двух танков Т-72, в районе Попасной на территории жилого домовладения обнаружены огневые позиции трех минометов калибром 120 миллиметров.