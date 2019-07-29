Сырный фестиваль пройдет 9-11 августа в Истринском районе Подмосковья

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Традиционный Всероссийский фестиваль фермерской продукции "Сыр Пир Мир" пройдет с 9 по 11 августа в Истринском районе Подмосковья, сообщает пресс-служба правительства Московской области. Традиционный Всероссийский фестиваль фермерской продукциипройдет с 9 по 11 августа в Истринском районе Подмосковья, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

В фестивале, который состоится в деревне Дубровское на территории сыроварни Олега Сироты "Русский Пармезан", примут участие 170 сыроваров, более 300 фермеров из разных регионов России. Гостям фестиваля предложат свыше 500 сортов сыра отечественного производства, которые можно будет продегустировать и купить.

В рамках фестиваля будут также организованы деловая и развлекательная программы. Сыровары и фермеры смогут посетить тематические конференции, а гости — мастер-классы и концерт, где выступят известные исполнители. Среди хедлайнеров — Нейромонах Феофан, фолк-фьюжн-группа "Отава Ё" и другие. Для маленьких посетителей построят специальный детский городок с зоной развлечений.