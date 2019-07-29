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Новости Подмосковья

Сырный фестиваль пройдет 9-11 августа в Истринском районе Подмосковья

Вчера, 15:16
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© Предоставлено пресс-службой правительства Московской областиВсероссийский фестиваль фермерской продукции "Сыр Пир Мир"
Всероссийский фестиваль фермерской продукции Сыр Пир Мир
© Предоставлено пресс-службой правительства Московской области
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Традиционный Всероссийский фестиваль фермерской продукции "Сыр Пир Мир" пройдет с 9 по 11 августа в Истринском районе Подмосковья, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
В фестивале, который состоится в деревне Дубровское на территории сыроварни Олега Сироты "Русский Пармезан", примут участие 170 сыроваров, более 300 фермеров из разных регионов России. Гостям фестиваля предложат свыше 500 сортов сыра отечественного производства, которые можно будет продегустировать и купить.
В рамках фестиваля будут также организованы деловая и развлекательная программы. Сыровары и фермеры смогут посетить тематические конференции, а гости — мастер-классы и концерт, где выступят известные исполнители. Среди хедлайнеров — Нейромонах Феофан, фолк-фьюжн-группа "Отава Ё" и другие. Для маленьких посетителей построят специальный детский городок с зоной развлечений.
Фестиваль пройдет в рамках проекта "Лето в Подмосковье". Вход на фестиваль — свободный.
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