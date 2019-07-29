В ДНР рассказали о гибели двух украинских пограничников при операции СБУ

"Так, ночью на контрольно-пропускном пункте в микроавтобусе прибыли сотрудники Службы безопасности Украины с задачей задержания пограничников, уличенных в коррупции", – заявил Безсонов.

Он добавил, что в ходе задержания подозреваемые пытались скрыться, однако по ним открыли огонь. В результате один из них скончался на месте, второй — спустя четыре часа.