В Подмосковье открыли органическую ферму

"Это уникальное хозяйство для Подмосковья... При производстве кормов, молока, продуктов из молока и мяса полностью соблюдаются технологии Евросоюза. Мы считаем, что это лучшая ферма в стране по подходу, по качеству, содержанию животных", - сказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.