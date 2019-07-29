Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T15:09Z
https://ria.ru/20190729/1556972365.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/101035/45/1010354589_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_468363de4eeca5d0769de6d1ba2a187e.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье открыли органическую ферму

Вчера, 15:09
147
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкКоровы. Архивное фото
Коровы. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
ВОЛОКОЛАМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ (Подмосковье), 29 июл - РИА Новости. Многопрофильное хозяйство "Ферма М2", которое будет производить био и эко продукты, открыли в Московской области, передает корреспондент РИА Новости.

"Это уникальное хозяйство для Подмосковья... При производстве кормов, молока, продуктов из молока и мяса полностью соблюдаются технологии Евросоюза. Мы считаем, что это лучшая ферма в стране по подходу, по качеству, содержанию животных", - сказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.

Многопрофильное хозяйство "Ферма М2" располагается на площади в 4,5 тысячи гектаров. На территории агропредприятия содержится порядка двух тысяч голов молочных и мясных коров, телят, овец, коз. Ферма состоит из мясного, молочного, хлебобулочного цехов, птичника, пивоварни, а также пасеки и огородов. Общий объем инвестиций в проект составил порядка 6 миллиардов рублей. Ферма дает 200 рабочих мест.
300000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяЭкономика
Рекомендуем
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
ФАС назвала отрасли экономики, где проблема картелей стоит наиболее остро
РИА
Новости
Женщина у регистратуры одной из поликлиник
Свыше 200 тысяч жителей МО прикрепились к поликлинике через интернет
Мусоросортировочный комплекс
В Подмосковье применят технологию плазменной утилизации отходов
Виктор Медведчук
Медведчук заявил о падении промышленного производства на Украине
Лента
новостей
В Подмосковье будут готовить специалистов для ЦППК
Крымский мост
На Украине призвали ввести санкции из-за Крымского моста
Всероссийский фестиваль фермерской продукции Сыр Пир Мир
Сырный фестиваль пройдет 9-11 августа в Истринском районе Подмосковья
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
"Северный поток" на четыре дня раньше возобновил работу после ремонта
Предприятия АПК Кубани будут поставлять продукцию в Китай
Вечный огонь на одном из мемориальных комплексов Великой Отечественной войны
Подмосковье получило 4 млрд рублей на восстановление воинских захоронений
Мужчина считает деньги
В России предложили создать реестр лиц, подозреваемых в отмывании денег
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Доходы Крыма от туризма выросли на четверть
Уборка урожая сои
Китай разрешил поставки сои из всех российских регионов
Подмосковье в августе в Китае презентует свой экономический потенциал
Субсидии владимирским муниципалитетам будут выдавать по закону о бюджете
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Болтон подтвердил успешное испытание противоракетной обороны США и Израиля
01:40"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
23:00СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко
22:55Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей
22:54СМИ сообщили о планах Индии купить российские ракеты для Су-30МКИ
Лента новостейМолния