В Подмосковье открыли органическую ферму

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ (Подмосковье), 29 июл - РИА Новости. Многопрофильное хозяйство "Ферма М2", которое будет производить био и эко продукты, открыли в Московской области, передает корреспондент РИА Новости.
"Это уникальное хозяйство для Подмосковья... При производстве кормов, молока, продуктов из молока и мяса полностью соблюдаются технологии Евросоюза. Мы считаем, что это лучшая ферма в стране по подходу, по качеству, содержанию животных", - сказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.
Многопрофильное хозяйство "Ферма М2" располагается на площади в 4,5 тысячи гектаров. На территории агропредприятия содержится порядка двух тысяч голов молочных и мясных коров, телят, овец, коз. Ферма состоит из мясного, молочного, хлебобулочного цехов, птичника, пивоварни, а также пасеки и огородов. Общий объем инвестиций в проект составил порядка 6 миллиардов рублей. Ферма дает 200 рабочих мест.